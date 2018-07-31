31 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

31.07.2018, вторник

В 11:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС-Урал состоится пресс-конференция, посвященная выступлению екатеринбурженки Анастасии Немец на международном парашютном фестивале для людей с ограниченными возможностями здоровья. Спортсменка-колясочница, вошедшая в ТОП-25 по результатам III международного парашютного фестиваля HANDI FLY International Challenge – 2018 для людей с ограниченными возможностями здоровья, Анастасия Немец, ее тренер, начальник Нижнетагильского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России Александр Новоселов, директор Областного центра реабилитации инвалидов Татьяна Онохова и директор благотворительного фонда «Возможно все-Урал» Екатерина Барановская расскажут о подготовке к парашютному фестивалю, поделятся общими впечатлениями от организации мероприятия, также поговорят о важности участия уральских спортсменов с ограниченными способностями в подобных спортивных событиях.

В 12:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС-Урал состоится пресс-конференция, посвященная проведению VI Международного фестиваля UralTerraJazz в Камышлове. И.о. министра культуры Свердловской области Галина Головина, глава Камышловского городского округа Алексей Половников, программный директор UralTerraJazz Ирина Щетникова расскажут о программе и новинках джазового фестиваля, обозначат его место в культурной жизни Свердловской области. Также на пресс-конференции выступят участники ансамбля Kickin Jazz Orchestra Юлия Изгагина (саксофон) и Всеволод Слепушкин (банджо).

В 15:00 в Екатеринбурге в музее космонавтики (ул. Мамина-Сибиряка, 145) Общественный совет партпроекта «Единой России» «Локомотивы роста» обсудит новые проекты: «Молодежное предпринимательство», «Быстрый гелий» и «Испытательный центр».

Екатеринбург. Другие новости 30.07.18

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