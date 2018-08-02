2 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

02.08.2018, четверг

В 09:00 в Екатеринбурге в мэрии (кааб. 459) продолжится заседание конкурсной комиссии, где будут заслушаны кандидаты в мэры.

В 10:00 в Екатеринбурге губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проведет заседание правительства региона. Основным вопросом повестки станет ход реализации мероприятий по снижению смертности от злокачественных новообразований на Среднем Урале, в том числе по раннему выявлению онкологических заболеваний..

В 13:00 в Екатеринбурге в региональном исполкоме «Единой России» (ул. Розы Люксембург, 7, конференц-зал) состоится пресс-конференция, на которой подведут итоги выдвижения кандидатов от партии на выборы 9 сентября. Секретарь Свердловского регионального отделения партии Виктор Шептий вручит удостоверения кандидатов представителям «первой тройки» Сергею Воронину, Анастасии Немец и Тимофею Жукову и расскажет о кандидатах от партии.

В 14:00 в Екатеринбурге в УрГАУ пройдут публичные обсуждения правоприменительной практики Управления Россельхознадзора по Свердловской области.

В 14:00 в Екатеринбурге по адресу: ул. Пушкина д. 10, 2 этаж (актовый зал) Объединённый профсоюз сотрудников ОВД СО проведет пресс-конференцию по теме «О правовой незащищенности сотрудников полиции от оговоров лиц совершивших преступления и ошибок надзорных ведомств». В пресс-конференции участвуют: Павлов М.Г. – председатель Объединённых профсоюзов сотрудников ОВД по СО, Бородин А.Б. – заместитель председателя Объединённых профсоюзов сотрудников ОВД по СО, Бабин И.Б. – адвокат по уголовному делу Гущиной Н.В.

В 14:50 в поселке Балтым сотрудники МЧС проведут плановое патрулирование территории по выявлению нарушителей требований пожарного законодательства. В межведомственную патрульную группу также войдут сотрудники полиции и представители местной администрации. Для оперативного выявления нарушителей с воздуха в патрулировании будет задействована беспилотная летательная система. Сотрудники МЧС напомнят меры безопасности в летний пожароопасный период.

В 16:00 в ЗАГСе Кировского района (ул. Лодыгина, 8) заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Матвеев вручит знаки «Совет да любовь» семьям, отметившим «золотую свадьбу».

В 17:00 в Историческом сквере Екатеринбурга состоится городская благотворительная акция «Строители будущего», посвященная Дню города и Дню строителя.

В 18:00 в Екатеринбурге в администрации города (в зале 302 ) состоится заседание Избирательной комиссии.

Екатеринбург. Другие новости 01.08.18

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