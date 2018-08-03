3 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

03.08.2018, пятница

В 09:00 в Екатеринбурге в мэрии (каб. 459) пройдут собеседования с кандидатами в мэры города.

В 11:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная проведению в Екатеринбурге Международного марафона «Европа – Азия». Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, начальник Управления по развитию физической культуры, спорта и туризма администрации Екатеринбурга Людмила Фитина, директор веломарафона Дмитрий Чукреев и директор марафона «Европа-Азия» Андрей Уткин расскажут о подготовке к международному марафону «Европа-Азия», о программе мероприятий, также обозначат маршруты и дистанции.

В 11:30 в Екатеринбурге в Академии единоборств РМК (Шейнкмана, 121а) пройдет встреча генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и главой Русской Медной Компании Игорем Алтушкиным.

В 11:30 в Екатеринбурге на футбольном поле «Динамо» (ул. Еремина, 12) откроется Чемпионат свердловского ГУФСИН по футболу. В турнире примут участие 9 команд из числа победителей 1 этапа ГУФСИН. Все команды будут поддерживать группы болельщиков. Чемпионат проводится в честь ЧМ мира по футболу 2018 в России.

В 12:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная взаимным гастролям Хабаровского краевого театра драмы и Свердловского государственного театра драмы в рамках программы «Большие гастроли». Советник заместителя губернатора Свердловской области Наталья Бабушкина, директор Хабаровского краевого театра драмы Алексей Туркалов, генеральный директор Свердловского государственного театра драмы Алексей Бадаев и заслуженный артист РФ, актер Хабаровского краевого театра драмы Евгений Путивец расскажут о программе «Большие гастроли», о спектаклях, которые были показаны хабаровской публике и о постановках, которые вскоре увидят екатеринбургские зрители.

В 15:00 в Екатеринбурге в Музее наивного искусства будет презентован дизайн Музея наивного искусства.

В 11:30 в Екатеринбурге в Шарташском лесном парке стартуют «Чистые Игры» для иностранных волонтеров в рамках проекта «ЛесоМания». Соревноваться в сборе и сортировке мусора будут около 30 человек, прибывших в Екатеринбург для участия в различных экологических мероприятиях, организованных международной молодежной организацией AIESEC. Сбор участников в районе базы отдыха «Шарташ» (ул. Отдыха, 53)

В 16:00 в Екатеринбурге на площадке МВЦ «Екатеринбург – ЭКСПО» состоится церемония закрытия III отраслевого чемпионата профессионального мастерства AtomSkills-2018. Награды победителям вручат губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор ГК Росатом Алексей Лихачев.

Екатеринбург. Другие новости 02.08.18

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