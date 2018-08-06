6 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

06.08.2018, понедельник

В 09:30 в Свердловском областном суде (ул. Московская, 120, 5 этаж, зал №8А) состоится провозглашение приговора Туркину и Бахтиярову, обвиняемых в убийстве женщины. Судья Антон Викторович Башков.

В 11:30 в Академии единоборств РМК (Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 121а) состоится выездная пресс-конференция ТАСС, посвященная проведению четвертьфинала второго сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Русской медной компании Игорь Алтушкин и участник второго сезона WBSS, российский боксер-профессионал Михаил Алоян расскажут о подготовке к Всемирной боксерской суперсерии WBSS и объявят дату и место проведения четвертьфинала второго сезона WBSS.

В 12:00 в деревне Еманзельга Ачитского района состоится торжественная церемония закладки капсулы с землей с места захоронения к памятнику Героя Советского Союза, Назипа Хазипова, павшего в марте 1945 года в боях за освобождение Польши от фашизма и похороненного на территории Польской Республики. Акция состоится при поддержке правительства Свердловской области по инициативе польской общественной организации «Содружество «KURSK», занимающейся реконструкцией военных и исторических памятников культуры, восстанавливающей места захоронения солдат Войска Польского и Советской Армии, погибших на территории страны во время военных действий.

В 14:30 на ледовой арене имени Александра Козицына (Верхняя Пышма, пр. Успенский, 4) состоится товарищеский матч между детской командой хоккейного клуба «Бинокор» (Ташкент, Республика Узбекистан) 2008 г. р и детской командой ХК»Спартаковец» (Верхняя Пышма) 2008 г. р. Перед матчем состоится подписание соглашения о сотрудничестве между ХК «Бинокор» (Ташкент) и ХК «Металлург», согласно которому, как ожидается, уральские хоккеисты посетят с ответным визитом Республику Узбекистан. В 14:00 состоится пресс-подход министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта.

В 16:00 в Березовском состоится торжественное вручение ключей дольщикам ЖК «Березки» (ул. Академика Королёва, 8в). Ожидается, что в церемонии примут участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, министр строительства и развития инфраструктуры области Михаил Волков, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, глава Березовского городского округа Евгений Писцов. Строительство дома стартовало в 2014 году. Автобус для СМИ отправится в 14:30 от резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23).

Екатеринбург. Другие новости 05.08.18

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