7 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

07.08.2018, вторник

В 10:00 в Кировградской школе № 2 (ул. Февральская, 4а) начнется пресс-тур, посвященный созданию условий для обучения школьников в одну смену. Планируется, что участие в мероприятии примет заместитель министра общего и профессионального образования Свердловской области Ирина Серкова, заместитель главы администрации Кировградского городского округа Светлана Лемехова, начальник управления образования Кировградского городского округа Ирина Ломаева, директор школы № 2 Екатерина Чумак.

В 11:00 в Екатеринбурге начнется пресс-тур на территорию фестиваля ландшафтного дизайна «Атмосфера», открытие которого запланировано на субботу (встреча у входа в парк у Дворца молодежи со стороны проспекта Ленина). Для монтажа парков к Дворцу молодежи привезено более 5 тысяч растений и 20 тонн камней и деревянных конструкций. О парках, их авторах, задачах фестиваля и его программе расскажет директор проекта Юлия Сорокина. О том, как образы, созданные на фестивале, могут вписаться в городскую среду, – ведущий специалист сектора зеленого хозяйства комитета благоустройства администрации города Лидия Казацкая.

В 11:00 в Свердловской областной специальной библиотеке для слепых (Екатеринбург, ул. Фрунзе, 78) состоится семинар «Особенности инклюзивного образования в Уганде» Элизабет Рвабу – учителя школы для слепых и слабовидящих детей из Уганды. Элизабет расскажет об особенностях обучения детей с проблемами зрения в Уганде, о школе, о взаимодействии с уральскими специалистами и людьми с ограниченными возможностями здоровья. Семинар пройдет в рамках проекта «Школа мастеров инклюзии», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов.

В 14:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная чемпионату мира по парусному спорту среди женщин, который впервые пройдет в Екатеринбурге с 13 по 18 августа. Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, вице-президент Всероссийской Федерации парусного спорта Юрий Крюченков и участница чемпионата мира по парусному спорту екатеринбурженка Милена Лаверычева расскажут о подготовке к предстоящему чемпионату, а также представят победный кубок, который будет вручен победительницам соревнований.

В 17:00 в Центре международной торговли Екатеринбурга (ул. Куйбышева, 44д) состоится торжественное открытие проектной смены «Промышленные вызовы Урала» фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Уральского образовательного центра «Золотое сечение». В течение трех недель школьники будут работать над проектами, которые позже внедрят на предприятиях.

Екатеринбург. Другие новости 06.08.18

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