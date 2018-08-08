8 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

08.08.2018, среда

В 10:00 на производственном предприятии спецодежды в Полевском ООО «Уралспецзащита» (ул. Володарского, 103) начнется пресс-тур, в ходе которого будет подписан договор на предоставление займа для развития производства. Мероприятие организовано Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проведению Всероссийского авиационного фестиваля «Крылья Урала». Председатель Регионального отделения Общероссийской организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ) Свердловской области Аркадий Воробкало, председатель Региональной общественной организации Свердловской области «Ассоциация пилотов и собственников сверхлегких воздушных судов» Вадим Ветчанин, президент Федерации парашютного спорта Свердловской области Сергей Степанов, шеф-пилот клуба «Небо Урала», член Федерации воздухоплавательного спорта Юлиан Титов расскажут о подготовке к Всероссийскому авиационному фестивалю «Крылья Урала», об участниках соревнования и программе мероприятий. Всероссийский авиационный фестиваль «Крылья Урала» пройдет на аэродроме «Логиново» 11 и 12 августа в четвертый раз.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проведению «Екатерининской ассамблеи – 2018». И. о. первого вице-президента СОСПП Татьяна Кансафарова, руководитель бюро Русфонда в Свердловской области Наталья Ковпак, врач-невролог отделения выездной консультативной помощи детям с паллиативными состояниями ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница» Елена Сапего и педиатр отделения паллиативной помощи ОДКБ Марина Урдова расскажут о проекте, который был выбран благополучателем «Екатерининской ассамблеи – 2018», а также о ходе подготовки к главному благотворительному событию на Урале и новых способах присоединиться к ассамблее.

В 12:00 в Едином центре принятия решений и оперативного реагирования (Екатеринбург, ул. Радищева, 51) состоится пресс-конференция, посвященная Дню строителя. Участники пресс-конференции: министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков; заместитель главы администрации города по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев; исполнительный директор СРО ассоциация строителей Урала, руководитель рабочей группы оргкомитета Дня строителя Вера Белоус.

В 16:00 часов в Доме культуры железнодорожников (Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102) пройдет торжественный вечер, посвященный 80-летию Железнодорожного района. Жителей района поздравит глава администрации города Александр Якоб.

Екатеринбург. Другие новости 07.08.18

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