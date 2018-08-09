9 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

09.08.2018, четверг

В 11:00 активисты проекта «Народный контроль» и «Крепкая семья» проверят детский оздоровительный лагерь «Приозерный» (Невьянский городской округ, посёлок Таватуй). Участие в рейде примут региональный координатор партийного проекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев, председатель общественного совета проекта Сергей Колесников и руководитель проекта «Крепкая семья» Лиля Белоблоцкая.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция в формате телемоста Россия – Казахстан, посвященная первому упоминанию природного объекта Урала во Всемирной сети биосферных заповедников. С 23 по 28 июля в Палембанге (Индонезия) состоялось очередное заседание Международного координационного совета программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАБ), в ходе которого во Всемирную сеть биосферных заповедников было включено 24 новых объекта, в том числе Уральские горы. Генеральный секретарь Урало-Сибирской федерации ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО Дмитрий Васьков, советник РАН, академик, профессор, экс-глава Российского комитета международной программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» Владимир Большаков и член комитета международной программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» Виктория Ильина (по видеосвязи из Казахстана) расскажут о международной программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАБ), о критериях, по которым отбирают уникальные объекты, о работе Российской Федерации и Казахстана по внесению объекта «Уральские горы» в сеть.

В 12:00 в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5) состоится пресс-конференция, посвященная открытию выставочного проекта «Владелица Красного коня. Дар Казимиры Басевич музеям России», организованного при поддержке партнера музея «Альфа-банка». Проект представляет собой реконструкцию собрания знаменитой ленинградской коллекции Казимиры Константиновны Басевич (1898-1973), включающую несколько десятков произведений живописи, графики, скульптуры, а также избранные экспонаты декоративно-прикладного искусства и мебели из трех музейных собраний: Государственной Третьяковской галереи, Екатеринбургского музея изобразительных искусств и Иркутского областного художественного музея им. В. П. Сукачёва. В пресс-конференции примут участие: Зельфира Трегулова – генеральный директор Государственной Третьяковской галереи; Алексей Чухлов – заместитель председателя правления «Альфа-банка», главный финансовый директор; Татьяна Ярошевская – начальник управления культуры администрации Екатеринбурга; Никита Корытин – директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств. После пресс-конференции состоится пресс-тур по выставке «Владелица Красного коня. Дар Казимиры Басевич музеям России» с кураторами проекта: Татьяной Юдкевич – ученым секретарем Государственной Третьяковской галереи; Ольгой Горнунг – зав отделом отечественного и зарубежного искусства Екатеринбургского музея изобразительных искусств.

В 15:00 в Уральском государственном театре эстрады (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15) состоится торжественное собрание, приуроченное к празднованию Дня строителя. Работников стройиндустрии поздравят руководители Свердловской области и отраслевых союзов. На мероприятии будут вручены почетные грамоты губернатора Свердловской области, администрации Екатеринбурга, благодарственные письма Государственной думы РФ, а также дипломы лауреатов конкурса «Лидер строительного комплекса Свердловской области», премии профсоюза строителей России, почетные грамоты Национального объединения строителей России, почетные награды Российского Союза строителей и строительного сообщества Свердловской области.

Екатеринбург. Другие новости 08.08.18

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