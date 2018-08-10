10 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

10.08.2018, пятница

В 10:00 в ОКБ №1 (Екатеринбург, ул. Волгоградская, 185, 2 этаж, актовый зал) состоится ХVII Международная конференция по актуальным проблемам сосудистой хирургии. В программе – выступления руководителя отделения хирургии артериальной патологии Научного центра им. А.Н. Бакулева, доктора медицинских наук Валерия Аракеляна и других ведущих российских специалистов. С докладом «Гибридные процедуры открывают новые горизонты сосудистой хирургии» выступит Михаил Клячкин из Mercer University (Атланта, США).

В 11:00 в детском саду № 28 Екатеринбурга (ул. Малышева, 1) пройдет первое адаптационное занятие с малышами от 2 до 3 лет и их мамами перед началом работы группы по присмотру и уходу за детьми, которая создана в этом году. О работе таких групп в детских садах города, востребованности и перспективах развития новой услуги журналистам расскажут директор детского сада Наталья Бутыгина и главный специалист департамента образования администрации города Наталья Храмова.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев совершит рабочую поездку в Нижний Тагил. Глава региона примет участие в торжественном собрании, приуроченном ко Дню города, а также посетит социально значимые объекты. Автобус для СМИ отправляется от резиденции главы региона (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23) в 11:30.

В 13:00 в Театре эстрады (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15) начнется празднование Дня физкультурника, которое откроют показательные выступления и флешмоб. В 14:00 состоится праздничный концерт и награждение заслуженных работников отрасли. В торжественном мероприятии примет участие министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

В 19:00 в центре культуры «Урал» (Екатеринбург, ул. Студенческая, 3) состоится финал конкурса «Мисс Екатеринбург – 2018». Корону победительнице вручит глава администрации города Александр Якоб.

Екатеринбург. Другие новости 09.08.18

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