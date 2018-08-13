13 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

13.08.2018, понедельник

В 11:00 инспекторы Государственного пожарного надзора Екатеринбурга проведут профилактический осмотр детско-юношеской спортивной школы «Юность» (ул. Куйбышева, 32). В рамках профилактической операции «Школа», в преддверии начала нового учебного года, сотрудники МЧС проверят наличие и исправность автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей, первичных средств пожаротушения, противопожарного водоснабжения, состояние путей эвакуации, исправность электрооборудования, знание персоналом действий в случае ЧС.

В 12:00 в Екатеринбурге на набережной Исети в районе улицы Малышева (ориентир – памятник Малышеву) состоится брифинг председателя Комитета благоустройства Администрации города Екатеринбурга Тамары Благодатковой, посвященный началу второго этапа работ по реконструкции набережной между улицами Малышева и Куйбышева. Спикер расскажет об объемах и видах работ, которые предстоит выполнить до конца года, финансировании реконструкции и новых проектных решениях, которые будут применяться на этой территории.

Екатеринбург. Другие новости 13.08.18

В Каменске-Уральском неизвестный в магазине зарезал двух человек. / Машину кандидата в депутаты от КПРФ разбили неизвестные (ФОТО). / Несколько сотен человек вышли на митинг против пенсионной реформы в Первоуральске. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»