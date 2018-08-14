14 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

14.08.2018, вторник

В лаборатории мозга и нейрокогнитивного развития Уральского федерального университета (Екатеринбург, ул. Большакова, 77) в рамках Летней школы по нейропсихологии объяснят, как оценить готовность ребенка к школе, как оказать помощь детям с различными отклонениями (например, расстройствами аутистического спектра, синдромом дефицита внимания, речевыми расстройствами), расскажут о нейротехнологии усвоения иностранных языков и феномене билингвизма, а также о нейропсихологических аспектах детско-родительских отношений. Школа по нейропсихологии будет работать до 15 августа.

В 10:00 от здания Водоканала (Екатеринбург, ул. Царская, 4) отправится пресс-тур, посвященный новым технологиям очистки Верх-Исетского пруда и озера Здохня. Генеральный директор МУП «Водоканал» Евгений Буженинов покажет все ключевые участки, влияющие и на многолетнее накопление загрязнений и площади и расскажет о технологиях, которые позволят глобально изменить ситуацию, вернуть городу один водоем и сохранить другой.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области. Председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников расскажет об основных мероприятиях по подготовке и проведению выборов, о кандидатах, сроках и регламенте агитационного периода. 9 сентября в 15 муниципальных образованиях в Свердловской области пройдут выборы депутатов представительных органов муниципальных образований и глав трех сельских поселений.

В 12:00 в Екатеринбурге в дендропарке на улице 8 Марта (центральный вход) откроется фотовыставка «Радуга памятников Екатеринбурга», посвященная объектам культурного наследия города. Организатор фотовыставки – МКУ «Екатеринбургский центр по охране и использованию исторического и культурного наследия». О выставке расскажет директор центра Леонид Генин.

В 13:30 в Екатеринбурге на спуске на набережную Городского пруда от переулка Химиков начнутся работы по очистке гранитного ограждения от граффити с помощью пескоструйной машины. Подрядчик расскажет о технологии и сроках проведения работ. Заместитель председателя комитета благоустройства администрации города Виктор Юровицкий прокомментирует работу городских властей по борьбе с граффити в городе.

В 14:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) состоится встреча с министром агропромышленного комплекса Дмитрием Дегтяревым, который расскажет об итогах «Иннопрома» и о ходе уборочной кампании в Свердловской области. В мероприятии также примет участие руководитель Уральского научно-исследовательского института сельского хозяйства, доктор сельскохозяйственных наук профессор Никита Зезин.

В 14:00 в «Доме Метенкова» (Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 36) начнется пресс-тур, посвященный 20-летию музея. Начнет работу выставка «Ключи от дома», рассказывающая об истории «Дома Метенкова». О выставке и музее расскажет директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский.

В 15:00 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3, 3 этаж, медиазал Образовательного центра) состоится презентация проекта «Мы рады собакам-поводырям». Мероприятие организовано центром «Собаки – помощники инвалидов» совместно со Свердловской областной специальной библиотекой для слепых, которая представит многоформатную книгу (Брайль, аудио и «плоский» текст) Владимира Манского «Нам по пути».

В 19:00 на набережной Верх-Исетского пруда (Екатеринбург, ул. Кирова, 40) откроется чемпионат мира по парусному спорту среди женщин. В церемонии примет участие глава администрации города Александр Якоб.

Екатеринбург. Другие новости 13.08.18

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