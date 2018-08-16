16 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

16.08.2018, четверг

В 09:20 на площадке текстильного производства «Уральская мануфактура» (Екатеринбург, ул. Черняховского, 86, корпус 9/3, швейный цех) стартует конкурс «Лучшая швея» в рамках регионального проекта «Славим человека труда!». Участвуют 14 швей предприятий Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Красноуфимска и Невьянска. В церемонии открытия примет участие заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин.

В 10:00 в Доме правительства Свердловской области (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1) губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проведет заседание правительства региона. Ключевым вопросом повестки станет работа по снижению смертности от злокачественных новообразований и профилактика онкологических заболеваний в Свердловской области. С основным докладом выступит министр здравоохранения региона Андрей Цветков. Содоклады представят главный врач Свердловского областного онкологического диспансера Владимир Елишев и главный врач Серовской городской больницы Иван Болтасев.

В 10:00 в Екатеринбурге состоится торжественное открытие второго здания детского сада № 148 (ул. Палисадная, 14). В мероприятии примут участие глава администрации города Александр Якоб, его заместитель Михаил Матвеев, депутаты городской думы Александр Смолин и Дмитрий Сергин.

В 10:00 в Первоуральском городском суде (ул. Ватутина, 61а) состоится судебное заседание по иску прокурора к городской думе о лишении мандатов трех депутатов за нарушения в декларациях о доходах и имуществе.

В 11:00 в Академическом микрорайоне Екатеринбурга откроется второе здание школы № 23 (ул. Павла Шаманова, 54). В мероприятии примут участие глава администрации города Александр Якоб, его заместитель Михаил Матвеев, депутаты городской думы Олег Кагилев, Ира Овчинникова, Сергей Мелехин и Алексей Бородин.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов деятельности Свердловского УФАС за I полугодие 2018 года. Руководитель управления Дмитрий Шалабодов представит информацию о работе ведомства в сфере контроля монополистической деятельности, закупок, органов власти, а также контроля за соблюдением законодательства о рекламе и недобросовестной конкуренции, расскажет об основных показателях нарушений антимонопольного, рекламного законодательства, законодательства о закупках, результатах анализа товарных рынков (цены на продукты питания и топливо в регионе) и работе по совершенствованию контрольно-надзорных функций.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная планам по развитию муниципалитета, итогам празднования дня города, а также подготовке Нижнего Тагила к 300-летнему юбилею. Временно исполняющий полномочия главы города, первый заместитель главы администрации города Владислав Пинаев расскажет об итогах празднования Дня города и о проектах развития территории. 296-летие Нижнего Тагила горожане отметили 11 августа.

В 13:00 врио главы Екатеринбурга – председателя городской думы Виктор Тестов представит историко-публицистический сборник «Почетные граждане города Екатеринбурга» и откроет выставку, посвященную почетным гражданам (здание администрации города, пр. Ленина, 24а, 4 этаж). Первыми увидят экспозицию и получат экземпляры книги почетные граждане Екатеринбурга. Затем, в 14:00, состоится торжественный прием почетных граждан города (5 этаж, зал № 501).

В 14:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная Международному военно-техническому форуму «Армия-2018». Временно исполняющий должность заместителя командующего войсками Центрального военного округа по работе с личным составом Виктор Журавлев расскажет о подготовке и проведении мероприятий в рамках форума «Армия-2018» в Екатеринбурге. Основные мероприятия форума пройдут в конгрессно-выставочном центре «Патриот» (Московская область), на аэродроме «Кубинка» и полигоне «Алабино» с 21 по 26 августа.

В 16:00 состоится заседание Градостроительного совета при губернаторе Свердловской области. На заседании будут рассмотрены эскизные проекты храма святой Екатерины возле Театра драмы. По вопросу строительства храма выскажутся губернатор Евгений Куйвашев и митрополит Кирилла. Затем с основными докладами выступят гендиректор ООО «Храм Святой Екатерины» Владимир Пузанков и гендиректор ООО «АПМ-1» Владимир Руднев. Для обсуждения приглашены сити-менеджер Александр Якоб, архитекторы Григорий Мазаев, Михаил Вяткин, Сергей Алейников.

Екатеринбург. Другие новости 15.08.18

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