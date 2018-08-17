17 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

17.08.2018, пятница

В 07:00 в Староуткинске у нового храма во имя святого князя Владимира состоится встреча предстоятеля Русской православной старообрядческой церкви архиерея Корнилия, после чего начнется служба освящения. После освящения, около 15:00, состоится пресс-подход митрополита Корнилия.

В 10:00 в Северном трамвайном депо (Екатеринбург, пр. Космонавтов, 12) пройдут испытания нового трамвая 71-412. С техническими характеристиками вагона собравшихся познакомит главный конструктор «Уралтрансмаша» Сергей Соловьев, о планах по тестированию вагона расскажет главный инженер ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» Виктор Табаков, а о перспективах обновления парка общественного транспорта Екатеринбурга – заместитель главы администрации города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов.

В 11:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, 4 этаж, зал № 3В) состоится рассмотрение апелляционной жалобы на решение Ленинского районного суда Екатеринбурга об отказе в снятии с выборов депутатов городской думы Екатеринбурга Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. Истец – СРО ЛДПР, ответчик – избирательная комиссия Екатеринбурга.

В 12:00 в Свердловской областной специальной библиотеке для слепых (Екатеринбург, ул. Фрунзе, 78) состоится детский праздник «Зримый Екатеринбург». Для детей с ограниченными возможностями здоровья будет организована презентация выставки макетов исторических памятников и сооружений Екатеринбурга «Город наощупь» и квест-игра по истории Екатеринбурга «Город мой родной». В 13:00 состоится презентация книги «Школа твоего имени», посвященная Станиславу Александровичу Мартиросяну и его деятельности на посту директора Верхнепышминской школы-интерната для слепых и слабовидящих детей, названной в его честь. В тексте размещены QR-коды, по которым можно прослушивать аудиозаписи голоса Мартиросяна, его лекции, песни на его стихи.

В 13:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная празднованию Яблочного Спаса. Руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии иерей Даниил Рябинин, декан факультета агротехнологий и землеустройства Уральского государственного аграрного университета Михаил Карпухин, начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Уральское УГМС» Анна Мишарина и ведущий агрометеоролог отдела агрометеорологии ФГБУ «Уральское УГМС» Лариса Закирова расскажут о традициях и обычаях празднования Яблочного Спаса, об аграрной ситуации и итогах сбора первого урожая сельскохозяйственных культур в частных садоводствах региона, а также дадут прогноз погоды на ближайшие недели.

В 16:00 в театре балета «Щелкунчик» (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 104) состоится ассамблея «Дочь города – дочь России». В преддверии Дня города семи представительницам районов Екатеринбурга – женщинам, отличившимся в сфере спорта, культуры, образования и развития социальной сферы Екатеринбурга, будут вручены знаки «Дочь города». В открытии ассамблеи примет участие глава администрации города Александр Якоб.

В 19:00 в Театре эстрады (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15) в рамках проведения Дней культуры Республики Ингушетия в Свердловской области состоится концерт государственного ансамбля народного танца «Ингушетия». Помимо концерта для гостей будет организована выставка национальных костюмов и картин из рыбьей кожи (до начала концерта).

Екатеринбург. Другие новости 16.08.18

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