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Понедельник, 20 августа 2018, 09:12 мск

Новости Екатеринбург

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20 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

В 12:00 в Екатеринбурге (п. Исток, ул. Главная, 15) пройдет профилактический рейд в частном жилом секторе. Сотрудники МЧС напомнят горожанам правила пожарной безопасности, расскажут, как подготовить жильё к осенне-зимнему пожароопасному периоду.

Екатеринбург. Другие новости 20.08.18

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