21 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

21.08.2018, вторник

В 10:00 в Министерстве социальной политики Свердловской области (Екатеринбург, ул. Большакова, 105) состоится подписание соглашения о создании «Ресурсного центра для инвалидов» в Свердловской области. Документ будет подписан между ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Свердловской области», Свердловским региональным отделением Фонда соцстрахования РФ, региональным отделением Пенсионного фонда РФ, минсоцполитики Свердловской области, департаментом по труду и занятости населения Свердловской области.

В 10:00 в Екатеринбурге в сквере возле Дворца молодежи (ориентир – автобусная остановка «Площадь Коммунаров») состоится пресс-тур. Здесь установлена первая информационная стела, обеспечивающая городскую туристическую навигацию. Стела создана Уральским оптико-механическим заводом как опытный образец элемента туристической инфраструктуры Екатеринбурга. Будет ли разработка запущена в серию? Как будет развиваться проект? Какой видят навигацию в городе урбанисты и дизайнеры? На эти и другие вопросы ответят главный художник Екатеринбурга Дмитрий Фогель и дизайнер УОМЗ Алексей Быков.

В 11:00 в отеле «Хаятт Ридженси Екатеринбург» (ул. Ельцина, 8) состоится выездная пресс-конференция ТАСС, посвященная законодательному регулированию валютных рынков в РФ, экспертной оценке экономической ситуации на глобальных рынках и стабилизации личных финансов. Руководитель СРО «Ассоциация форекс-дилеров» Евгений Машаров, генеральный директор «Телетрейд Групп» Сергей Шамраев, профессор, директор Института финансов и права Уральского государственного экономического университета Максим Марамыгин и аналитик ООО «ЦАФТ Екатеринбург» Алексей Филимонов расскажут о законодательном регулировании рынка Форекс в Российской Федерации и механизмах инвестирования на валютном рынке в условиях санкций и неопределенности, а так же дадут прогнозы по ситуации на валютном рынке и ответят на вопросы журналистов.

В 19:00 в клубе EverJazz (ул. Тургенева, 22) Информационный центр по атомной энергии Екатеринбурга проведет традиционное научно-популярное ток-шоу «Разберём на атомы». О том, что сейчас ищут с помощью Большого адронного коллайдера, какие открытия уже совершены и есть ли перспективы у этого масштабного проекта, расскажет начальник городского департамента образования Екатерина Сибирцева. Как проводится поиск и эвакуация космонавтов, а также спасение пассажиров и экипажей воздушных судов, расскажет директор Уральского авиационного поисково-спасательного центра Олег Гоголин. Об уникальном источнике огромной энергии, получаемой благодаря самоподдерживающейся цепной ядерной реакции, расскажет кандидат технических наук, доцент кафедры разработки месторождений открытым способом Уральского государственного университета и главный инженер компании «Геотехпроект» Ярослав Лушников.

В 17:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 302) состоится заседание городской избирательной комиссии.

Екатеринбург. Другие новости 20.08.18

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