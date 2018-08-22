22 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

22.08.2018, среда

В Свердловской области пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню государственного флага Российской Федерации. С 8:00 до 12:00 на станциях екатеринбургского метрополитена и в Историческом сквере волонтеры будут раздавать горожанам бело-сине-красные ленточки. В 11:00 у памятника Б.Н. Ельцину (ул. Б. Ельцина, 3) состоится возложение цветов. В 14:00 в мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история» (ул. Народной Воли, 49) в честь памятной даты пройдет лекция-презентация специалиста парка Юрия Пыльцына «История государственного флага России. После этого в 15:00 состоится встреча с Героем России Сергеем Ворониным. В 17:00 в Историческом сквере будут работать интерактивные площадки и фотозоны, пройдут показательные выступления Академии единоборств Русской медной компании, выступят ученики фонда «Золотое сечение». В 18:20 состоится флешмоб с разворачиванием флага России «Горжусь, что живу под Российским Флагом». Весь день в сети интернет будет идти флешмоб «Горжусь, что живу под Российским Флагом» (#День Флага, #ДеньФлагаНаУрале).

В 10:00 на АО АПК «Белореченский» в селе Кочневское Белоярского района состоится торжественное открытие выставки «Всероссийский день картофельного поля – 2018». Мероприятие соберет ученых, семеноводов, поставщиков специальной техники и оборудования, средств защиты растений и агрохимии – всех, кто работает в отрасли картофелеводства из разных регионов России, ближнего зарубежья и Европы. Ожидается, что гостями дня поля станут представители министерства сельского хозяйства Российской Федерации, правительства Свердловской области и т.д. Автобус для СМИ отправится от резиденции губернатора (ул. Горького, 21/23) в 08:00.

В 11:00 в Доме спорта «Снежинка» (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 32а) состоятся показательные выступления участников августовской смены «Золотого сечения» по направлению «Фигурное катание». На концерте выступит команда «Юность» (юниоры) – чемпион мира среди юниоров по синхронному катанию на коньках 2017, бронзовый призер Чемпионата мира среди юниоров по синхронному катанию на коньках – 2013, бронзовый призер Кубка мира по синхронному фигурному катанию на коньках среди юниоров – 2016, 15-кратный победитель первенств России среди юниоров по синхронному фигурному катанию на коньках, победитель Кубка Франции 2017 года, серебряный призер Кубка Франции.

В 11:00 в школе № 93 (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 89) состоится брифинг заместителя начальника департамента образования администрации Екатеринбурга Михаила Ладейщикова, посвященный подготовке школ города к началу нового учебного года. Он расскажет о масштабах ремонтных работ, проделанных в этом году в учебных заведениях, а также поделится информацией об их переоснащении новым оборудованием и даст оценку готовности школ к 1 сентября.

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