23 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

23.08.2018, четверг

В 10:00 в Доме правительства Свердловской области (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1) губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства. С основным вопросом повестки о ходе газификации, в том числе о строительстве объектов газоснабжения в сельских населенных пунктах выступит вице-губернатор Сергей Швиндт. С содокладами по теме, как ожидается, выступят временно исполняющий полномочия главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев и глава Ирбитского муниципального образования Алексей Никифоров. Члены областного правительства также рассмотрят более полутора десятков проектов постановлений.

В 10:15 от администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится пресс-тур в учебный центр Екатеринбургского метрополитена (ул. Совхозная, 12). Сотрудники центра расскажут, как готовят к работе под землей машинистов, обучают работе в экстренных ситуациях дежурных по станциям и посвятят в тонкости других профессий метрополитена. В программе пресс-тура: посещение учебных классов, ремонтных мастерских, встреча с курсантами и преподавателями, с представителями династий сотрудников метрополитена.

В 10:30 в духовно-просветительском центре Екатеринбургской епархии (ул. Репина, 6) откроется XIV Съезд православных учителей Екатеринбургской митрополии. Пленарное заседание возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и главы епархий, входящих в митрополию. В рамках образовательного форума пройдут тематические круглые столы, секции и мастер-классы.

В 11:00 региональный координатор партпроекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев проведет рейд по аттракционам и проверит, соответствуют ли они требованиям российского законодательства и технике безопасности (сбор у регионального исполкома «Единой России», ул. Розы Люксембург, 7).

В 11:00 в Сысерти на базе «Серебряное копытце» (51-км Сысертского лесничества) пройдет туристический слет, организованный для пожилых людей и инвалидов. Любители активного отдыха покажут свои навыки выживания в условиях дикой природы – умение развести костер, поставить палатку. Для участников будут организованы конкурсы и подготовлены призы.

В 12:00 в Екатеринбурге (ул. Репина, 19) откроется Центр сохранения истории Уральского добровольческого танкового корпуса. Участие в церемонии открытия, как ожидается, примут губернатор Евгений Куйвашев, представители школьных музеев УДТК, общественных ветеранских организаций.

В 13:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проведению в Екатеринбурге XIX Международной переводческой конференции Translation Forum Russia 2018. Председатель оргкомитета TFR-2018 Елена Кислова, профессор Монтерейского института международных исследований Андрей Фалалеев (переводил Д. Буша, Р. Рейгана, Б. Клинтона, Б. Ельцина, В. Путина), ветеран отрасли переводов Renato Beninatto (Бразилия) и директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова расскажут о подготовке и проведении конференции, представят программу мероприятия и список почетных гостей, поделятся информацией об особенностях синхронного перевода первых лиц государств, ответят на вопросы журналистов.

В 15:00 на площадке технопарка «Университетский» (Екатеринбург, ул. Конструкторов, 5, 2 этаж) состоится стратегическая сессия с участием более 60 свердловских предприятий по вопросу развития неядерного направления бизнеса АО «ТВЭЛ». В 15:15 состоится пресс-подход с участием министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина, вице-президента АО «ТВЭЛ» Ильи Галкина, руководителя направления департамента коммуникаций АО «ТВЭЛ» Станислава Бочкова.

В 18:00 в ЦМТ «Панорама» (ул. Куйбышева 44д, 11 этаж) в образовательном центре «Золотое сечение» пройдет заседание дискуссионного клуба всероссийского проекта «Диалог на равных». Участники смены обсудят волнующие их вопросы с министром культуры Свердловской области Светланой Учайкиной.

В 19:00 в ресторане Bierhof (Екатеринбург, Радищева, 25) состоится встреча представителей политических партий. Будут обсуждаться несколько вопросов, касающихся в том числе выборов депутатов гордумы. 1. Экономика Екатеринбурга: факты, тенденции, производство, торговля, трудовая миграция, что ещё необходимо? 2. Власть Екатеринбурга: конфигурация, взаимодействие с федеральными ветвями власти, что необходимо исправить? 3. Если ваша партия возьмёт контрольный пакет в думе, то что вы бы сделали? 4. Законодательные инициативы последних трёх месяцев: пенсионная «реформа», повышение НДС, отъём денег у металлургов и химиков (инициатива Белоусова), введение электронных касс и т.д. – плюсы/минусы, подводные камни? Модератор встречи – Алексей Глазырин, президент Российской Ассоциации по связям с общественностью, член Уральской гильдии политических консультантов.

Екатеринбург. Другие новости 22.08.18

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