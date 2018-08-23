Дополнение к анонсам

В 15:00 в резиденции губернатора Свердловской области (ул. Горького, 21/23, зал Совета безопасности) состоится первое заседание региональной общественной палаты четвертого созыва. Участие в нем примет губернатор Евгений Куйвашев. На заседании изберут председателя Общественной палаты Свердловской области и решат прочие организационные вопросы.

Екатеринбург. Другие новости 23.08.18

23 августа в Свердловской области ожидаются следующие события. / Художник. Горожанин. Легенда. Уральский архив Виталия Воловича (ФОТО, ВИДЕО). / В день выборов запретят парковку рядом с избирательными участками. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»