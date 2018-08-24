24 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

24.08.2018, пятница

В 10:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, корпус В, 4 этаж, зал 2В) будет рассмотрена апелляционная жалоба Юлии Михалковой на решение Ленинского районного суда Екатеринбурга об отстранении ее от участия в выборах депутатов городской думы.

В 10:00 в отеле «Рамада» (Екатеринбург, Кольцовский тракт, 1) откроется конференция Translation Forum Russia. В рамках форума пройдут дискуссии и обмен опытом представителей переводческой отрасли, будут демонстрироваться новые технологические разработки индустрии переводов. Планируется, что в церемонии открытия форума примут участие министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов, представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов. Одной из тем пленарного заседания, которое начнется сразу же после церемонии открытия, – опыт работы переводчиков на чемпионате мира по футболу.

В 10:00 в ЦК «Урал» (Екатеринбург, ул. Студенческая, 3) откроется пленарная часть Августовского совещания педагогических и руководящих работников Екатеринбурга. В мероприятии примут участие глава администрации города Александр Якоб, начальник департамента образования Екатерина Сибирцева. В 11:30 начнется панельная дискуссия «На пути к экономике знаний». Работа управленческих секций начнется с 14:00 на площадках школ № 43, 108, 130.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная подведению на Урале V Всемирного фестиваля уличного кино. Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, директор Свердловской киностудии и сопродюсер фестиваля Михаил Чурбанов, координатор федерального штаба Всемирного фестиваля уличного кино Дарья Петрова и руководитель уральского департамента маркетинга Tele2 Ольга Казанина расскажут о подготовке и проведении фестиваля, конкурсной программе мероприятия, а также ответят на вопросы журналистов. V Всемирный фестиваль уличного кино примут более 1100 городов и населенных пунктов. В Екатеринбурге мероприятие пройдет 25 августа. На Плотинке будет установлен большой экран для трансляции современного независимого уличного кино.

В 12:00 в Доме правительства Свердловской области (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, конференц-зал) начнется пленарное заседание международного форума «Чернобыльское братство. Настоящее. Будущее». В мероприятии примет участие губернатор Евгений Куйвашев. Ожидается, что на форум, организованный свердловской общественной организацией инвалидов «Союз Чернобыль», прибудут делегаты из 15 регионов России и представители иностранных государств.

В 13:00 в Ельцин-центре (ул. Бориса Ельцина, 3а, зал Свободы) состоится экспертное обсуждение программы развития областного центра «Екатеринбург: навстречу будущему», участие в котором примет губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В программе: реализация стратегического плана развития города, подготовка к 300-летию уральской столицы, воплощение в жизнь проектов в контексте подготовки к Всемирной выставке «Экспо-2025». Речь также пойдет о выполнении установок президента РФ, обозначенных в новом майском указе и касающихся создания комфортной городской среды, развития здравоохранения и образования, реконструкции и строительства дорог и так далее.

В 14:00 в рамках проекта партии «Единая Россия» «Городская среда» контрольно-мониторинговая группа проверит в Екатеринбурге ход благоустройства сквера возле Оперного театра (пр. Ленина, 46а), а также дворовые территории (в 14:30 ул. Сурикова, 7 и в 15:00 ул. Амундсена, 67). Спикеры: Виктор Шептий – секретарь Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия»; Валентин Лаппо – региональный координатор проекта «Городская среда»; Михаил Клименко – координатор местных отделений партии по Екатеринбургу.

В 16:00 в технопарке высоких технологий Свердловской области (Екатеринбург, ул. Конструкторов, 5) в рамках августовской смены образовательного центра «Золотое сечение» состоятся финальные мероприятия по направлениям «Наука» и «Промыслы». Ученики направления «Наука» проведут публичную защиту своих проектов перед экспертным жюри. Всего будет представлено 10 проектов. Среди них: беспроводной автономный датчик тока с мобильным приложением; система дополненной реальности для обслуживания производственного процесса и другие. Все проекты были разработаны согласно задачам, поставленным промышленными предприятиями-партнёрами фонда «Золотое сечение». Ученики направления «Промыслы» презентуют выставку «Природа и животные Урала», на которой представят свои работы: расписанные подносы и камнерезные изделия с художественными элементами, изображающими природу родного края. Кроме того, будет представлена специальная экспозиция направления «Живопись» с лучшими картинами юных художников за все четыре смены «Золотого сечения».

Екатеринбург. Другие новости 23.08.18

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