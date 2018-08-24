Дополнение к анонсам

В 15:00 в Ленинском районном суде (Екатеринбург, ул. Щорса, 68) продолжится рассмотрение иска СРО ЛДПР к городской избирательной комиссии об отмене регистрации списка кандидатов от Партии пенсионеров на выборах в гордуму на том основании, что председатель отделения Евгений Зяблицев был отстранен от руководства региональным отделением.

Екатеринбург. Другие новости 24.08.18

24 августа в Свердловской области ожидаются следующие события. / Домушники Жора и Банан, ограбившие за год 68 квартир, отправлены в колонию (ФОТО). / ЛДПР воспользовалась изгнанием Зяблицева для новой судебной атаки на Партию пенсионеров. Читать дальше

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