27 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

27.08.2018, понедельник

В 10:00 утра на «Дацюк-арене» (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 32а) начнется пресс-тур, посвященный новшествам в системе спортивной подготовки юных хоккеистов.

Участники пресс-тура смогут испытать на себе все новшества тренировочного процесса, познакомиться с тренерами и руководством спортивной школы, юными спортсменами (2003 и 2013 г.р.) и их родителями. Комментарий о совершенствовании тренировочного процесса в детских спортивных школах в Екатеринбурге даст начальник комитета по развитию физической культуры, спорта и туризма администрации города Людмила Фитина.

В 12:00 в Екатеринбурге офисном пространстве «Дела» (ул. Сакко и Ванцетти, 102) команда «Яндекс.Дзена» проведет встречу с авторами. Специалисты расскажут, как работать с нативной рекламой и какие темы могут отпугнуть рекламодателей. Также команда поделится очередной порцией мифов о «Дзене» и расскажет, как работают комментарии. В 15:00 начнется встреча с издателями.

В 13:00 начнется пресс-тур в кинотеатр «Колизей» (Екатеринбург, пр. Ленина, 43). Его проведут директор кинотеатра Сергей Федяков и руководитель муниципального Центра по охране и использованию исторического и культурного наследия Леонид Генин, которые расскажут о настоящем и будущем кинотеатра.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент») состоится пресс-конференция, посвященная готовности школ Екатеринбурга к учебному году. Начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, врио начальника отдела ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу майор полиции Алексей Суслов и заместитель главного госинспектора Екатеринбурга по пожарному надзору Виктор Калинин расскажут о количестве школ, готовых принять учащихся в новом учебном году, поделятся информацией о подготовке образовательных учреждений и пришкольных территорий.

В 15:00 в Инновационном культурном центре (Первоуральск, ул. Ленина, 18б) состоится открытие студии анимации, где можно будет не производить анимационные ленты, но и выполнять работы по озвучиванию и монтажу художественного и документального кино. Одновременно со студией в ИКЦ откроется кинозал, модернизированный при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда кино, оснащенный системой объемного звука 7.1 Dolby Atmos.

Екатеринбург. Другие новости 26.08.18

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