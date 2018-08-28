28 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

28.08.2018, вторник

В 09:00 в Екатеринбурге состоится пресс-тур на производственное предприятие Dragonfly, выпускающее экипировку для экстремальных видов спорта, которому оказана господдержка (ул. Артинская, 12б, литер А; сбор по адресу: ул. Восточная, 7д, областной фонд поддержки предпринимательства). Компания предоставляла экипировку для известных спортсменов: чемпиона России по ралли 2011 года Дмитрия Тагира, победителя ралли Dakar Сергея Карякина. В ходе пресс-тура будет возможность получить комментарии от руководства предприятия, посмотреть и снять ателье, конструкторское бюро, цеха по производству спортивной одежды, готовую продукцию, посмотреть и снять тест-драйв мотоэкипировки, получить комментарий от руководства Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.

В 11:00 в здании правительства Свердловской области (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1) состоится областное августовское педагогическое совещание работников образования региона «Профессиональное развитие педагога как условие качества образования». Планируется, что участие в нем примет заместитель губернатора Павел Креков, министр общего и профессионального образования Юрий Биктуганов. На мероприятии планируется церемония подписания соглашения о создании педагогического кластера Свердловской области. Стороны – министерство образования региона, УрГПУ и РГППУ, а также Институт развития образования намерены создать на Среднем Урале непрерывную систему подготовки высококвалифицированных педагогических кадров.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проверкам школ Свердловской области перед началом учебного года. Заместитель министра общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Зеленов, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Максим Пинчугов, начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Свердловской области Александр Маренич и начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева сообщат итоги приемки свердловских школ к новому учебному году и расскажут, как проходит подготовка образовательных учреждений Свердловской области к 1 сентября.

В 11:00 стартует бесплатный вебинар «Питание школьников». Организатор – Городской центр медицинской профилактики, который открыл информационную платформу «Интернет-кабинет здорового ребенка». Вебинар проведет главный детский диетолог управления здравоохранения администрации Екатеринбурга, врач высшей категории Торицына Нина Анатольевна. Регистрация по ссылке.

В 15:00 региональный координатор партийного проекта ЕР «Народный контроль» Дмитрий Чукреев проведет антиалкогольный рейд в Орджоникидзевском районе (сбор у ДК «Эльмаш», ул. Старых Большевиков, 22). Он проверит, соблюдают ли предприниматели запрет на продажу алкоголя на расстоянии менее 50 метров от образовательных учреждений.

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