29 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

29.08.2018, среда

В 11:00 на пересечении улиц Восточной и Первомайской в Екатеринбурге специалисты МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» расскажут и покажут, как ведется техническое обслуживание городской ливневой канализации, а также прокомментируют скорость освобождения улиц Екатеринбурга от потоков воды после ливней.

В 12:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) на пресс-конференции министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова расскажет об итогах деловой поездки делегации региона под руководством губернатора Евгения Куйвашева в Магаданскую область.

В 12:00 во Дворце игровых видов спорта (Екатеринбург, Олимпийская набережная, 3, конференц-зал блока Б, 4 этаж) состоится заседание коллегии Министерства физической культуры и спорта Свердловской области, на котором будут рассмотрены подходы к реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни». В мероприятии примет участие заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. С основным докладом выступит министр спорта Леонид Рапопорт. Содокладчиками станут заместитель председателя Общественного совета при министерстве спорта Алексей Терентьев, директор училища олимпийского резерва № 1 Сергей Степанов, директор спортивно-адаптивной школы Игорь Степанов и директор Уральской футбольной академии Евгений Нохрин. Затем состоится награждение заслуженных работников отрасли.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная итогам летних форумов с участием молодежи Свердловской области. Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, участница форума «Таврида» Виктория Хребтова, участница форума «Утро-2018» Наталья Суворова и участница Всероссийского форума студенческих клубов «Вместе вперед – 2018», модератор Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов на Клязьме – 2018» Яна Хохлова расскажут о российских и зарубежных форумах с участием свердловской молодежи, поделятся впечатлениями об организации мероприятий, сообщат о достижениях молодых людей из Свердловской области.

В 13:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная принесению ковчега с нетленными мощами святителя Спиридона Тримифунтского в Екатеринбург. Протоиерей Максим Миняйло, протоиерей Евгений Попиченко и иерей Константин Корепанов расскажут об истории жизни святителя, объявят, где и в течение какого времени будет выставлен ковчег с его мощами для поклонения в Екатеринбурге. Мощи святого прибудут в Екатеринбург из Греции, с острова Корфу.

В 14:00 в Среднеуральске на стройплощадке при въезде в город начнется монтаж трубы в пенополиуретановой изоляции. Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании проводят техническое перевооружение тепломагистрали надземной прокладки М-1. Трубопровод проложен от зоны теплового источника – Среднеуральской ГРЭС (СУРГЭС) в направлении Екатеринбурга вдоль проезжей части автодороги. На вопросы журналистов ответят руководители и специалисты ЕТК.

В 14:00 Благотворительный фонд по поддержке спорта в Свердловской области Антона Шипулина посетит Нижнетагильский детский дом-школу (ул. Красногвардейская, 55), где состоится торжественное открытие спортивных объектов. В мероприятии примут участие олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, актеры шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев и Дмитрий Брекоткин, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, а также представители минсоцполитики, минспорта, минобразования Свердловской области.

В 16:00 в Екатеринбурге откроется площадка для занятия воркаутом, созданная благотворительным фондом РМК в партнерстве с администрацией города (ул. Репина, 84). В открытии примет участие заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам организации управления Вадим Дударенко. Церемония завершится показательными выступлениями спортсменов, занимающихся силовым экстримом.

Екатеринбург. Другие новости 29.08.18

«Пенсионеры» обжаловали свое снятие с екатеринбургских выборов. / Путин назначил в УрФО несколько высокопоставленных силовиков. / «Гражданская платформа» опровергла поддержку кандидатов «Яблока» на екатеринбургских выборах. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»