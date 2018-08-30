30 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

30.08.2018, четверг

В 08:45 в Храме-на-Крови (Екатеринбург, ул. Царская, 10) состоится торжественная встреча десницы святителя Спиридона Тримифунтского. Ковчег с мощами будет выставлен для поклонения в храме с 30 августа по 1 сентября.

В 10:00 в Екатеринбурге в Доме правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1) губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание кабмина. Основной темой станет подведение итогов рейтинга содействия развитию конкуренции и обеспечения условий для благоприятного инвестиционного климата муниципальных образований Свердловской области в 2018 году. С докладом по этому вопросу выступит министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова. Содоклады представят глава Новоуральского городского округа Александр Баранов и глава Каменского городского округа Сергей Белоусов.

В 10:00 в Пригородном районном суде (Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 31) состоится заседание по делу жительницы села Покровское, которую обвиняют в незаконной организации митинга за то, что она разместила на улице объявление о встрече со съемочной бригадой передачи «Вести», которой собиралась рассказать о коммунальных проблемах в районе.

В 11:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 501) состоится итоговое заседание оргкомитета Дня города – 2018. Руководители городских служб обсудят результаты праздника и выскажут первые предложения об организации Дня города в следующем году.

В 12:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) состоится пресс-конференция, посвященная Дню народов Среднего Урала. Первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев, заместитель председателя правления Ассамблеи народов России Марина Плясунова, руководитель Курултая башкир Свердловской области Нафиса Тюменцева, председатель Армянской общины «Ани-Армения» Масис Назарян расскажут об особенностях масштабного праздника 2018 года и презентуют некоторые подворья. Все желающие смогут освоить азы игры на домбре. Мастер-класс проведет музыкант Багытжан Тасмагамбетов.

В 14:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 302) начнется пресс-конференция председателя городской избирательной комиссии Ильи Захарова. Он расскажет о подготовке избирательных участков к работе 9 сентября, прокомментирует изменения в составе политических партий и кандидатов, принимающих участие в избирательном процессе, расскажет об организации досрочного голосования и даст прогноз явки избирателей в день выборов депутатов городской думы.

В 13:00 губернатор Евгений Куйвашев проведет встречу с собственниками и руководителями предприятий малого и среднего предпринимательства Свердловской области, на которой будут обсуждаться актуальные вопросы взаимодействия бизнеса и органов власти для улучшения делового климата. Такие встречи проходят в рамках ключевого направления «Развитие малого предпринимательства» программы «Пятилетка развития» по инициативе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елены Артюх. По итогам встречи состоится брифинг бизнес-омбудсмена Елены Артюх.

В 14:00 координатор партийного проекта «Народный контроль» в Свердловской области Дмитрий Чукреев проведет рейд по нелегальным пунктам приема металла в Железнодорожном районе Екатеринбурга (сбор у парка «Таганская слобода», ул. Бебеля, 111).

В 15:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 501) под председательством заместителя главы администрации города по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев пройдет итоговое заседание оргкомитета Дня строителя.

В 16:00 в Железнодорожном районе Екатеринбурга начнется приемка дворов, благоустроенных в рамках партпроекта ЕР «Городская среда» (в 16:00 – двор по ул. Некрасова, 12; в 16:30 – по ул. Автомагистральная, 31). В мероприятии примут участие депутат Законодательного собрания Свердловской области, координатор партпроекта «Городская среда» Валентин Лаппо, секретарь Железнодорожного местного отделения «Единой России» Сергей Колесников, представители администрации района, управляющих компаний, подрядчика.

В 19:00 в галерее «Главный проспект» (Екатеринбург, пр. Ленина, 8) состоится лекция «Химия в искусстве и искусство в химии». О тесных связях естественных наук и искусства расскажет кандидат педагогических наук, доцент кафедры физики и химии УрГЭУ Инна Калугина. Слушатели узнают об эволюции красок от пигментов для наскальных рисунков до масляных красок для холстов и услышат химический взгляд на техники живописи Альфаро Сикейроса, Пабло Пикассо и Леонардо да Винчи. Кроме того, эксперт расскажет, как заставить сервиз светиться, а мазки красок с картины исчезнуть, почему «исчезает» знаменитая фреска «Тайная вечеря» и как химия помогает найти художественные подделки.

Екатеринбург. Другие новости 29.08.18

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