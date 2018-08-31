31 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

31.08.2018, пятница

В 10:00 в Ревде первый вице-губернатор Алексей Орлов и генеральный директор УГМК-холдинга Андрей Козицын откроют новую ледовую арену, возведенную в рамках соглашения между правительством Свердловской области и УГМК. В 8:00 от станции метро «Площадь 1905 года» (со стороны Театра эстрады) отправляется автобус (зеленый «Хундай» № 515) для СМИ.

В 11:00 в Екатеринбурге на Макаровском мосту первый заместитель директора городского управления дорожно-строительных работ Павел Пустозеров доложит главе администрации города Александру Якобу о ходе работ по реконструкции этого инженерного сооружения. Специалисты городских служб обсудят задачи по ремонту моста до конца года и ответят на вопросы журналистов, связанные с планируемыми работами.

В 11:00 в сквере около Уральского политехнического колледжа (пр. Ленина, 89) откроется площадка для занятия воркаутом. В церемонии примут участие: заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам организации и управления Вадим Дударенко, глава администрации Кировского района Екатеринбурга Александр Лошаков, начальник управления по развитию физической культуры, спорта и туризма администрации Екатеринбурга Людмила Фитина, вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова. В программе открытия площадки запланированы показательные выступления и мастер-классы от профессиональных спортсменов воркаут-направления, а также конкурсы и соревнования для гостей и зрителей.

В 11:00 в Березовском в рамках профилактической акции «Вода – безопасная территория» сотрудники ГИМС проведут рейд на Белоярском водохранилище по патрулированию акватории и выявлению нарушителей правил эксплуатации маломерных судов (сбор на базе отдыха «Белоярская»).

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная старту сезона хоккейного клуба «Автомобилист». Президент клуба Андрей Козицын, директор Максим Рябков и главный тренер команды Андрей Мартемьянов подведут итоги летних предсезонных сборов команды и расскажут о задачах на предстоящий сезон. 2 сентября «Автомобилист» открывает новый сезон домашним матчем.

В 12:00 в Чкаловском районе Екатеринбурга состоится торжественное открытие структурного подразделения Екатеринбургской детской художественной школы № 3 им. Корзухина (ул. Селькоровская, 8). В открытии примут участие глава Чкаловского района Вячеслав Мишарин и депутат Екатеринбургской городской думы Дмитрий Сергин. Новое помещение общей площадью 200 кв. метров готово принять порядка 150 детей.

В 12:00 состоится открытие после капитального ремонта Бисертского гидротехнического сооружения. В мероприятии примет участие министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

В 14:00 в Музее наивного искусства (Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 18) состоится пресс-показ выставки «Годы труда и побед». На выставке представлены картины Федора Каменских из собраний Музея наивного искусства, Нижнетагильского музея изобразительных искусств, семьи художника, а также произведения Павла Устюгова, Афанасия Чепкасова, Федора Ершова, Георгия Попова из собрания музея, всего около 40 работ. Выставка «Годы труда и побед» будет работать c 1 сентября по 25 ноября.

Екатеринбург. Другие новости 30.08.18

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