3 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

03.09.2018, пятница

В 09:00 в ИК-10 (Екатеринбург, ул. Монтерская 5) ГУФСИН покажет новый профилакторий для отдыха трудоустроенных осужденных. В 10:00 в школе № 2 при ИК-10 пройдет День знаний для школьников из числа осужденных. После традиционной линейки перед осужденными выступит фокусник, собравшихся поздравит группа «Артбаллистика».

В 12:00 в поселке Исток на территории школы № 97 (Екатеринбург, ул. Механизаторов, 1) состоится открытие памятника Александру Гуменюку, участнику боевых действий в Афганистане. В мероприятии примет участие начальник департамента образования города Екатерина Сибирцева.

В 13:30 в Екатеринбургском театре юного зрителя (ул. К. Либкнехта, 48, малая сцена) состоится пресс-встреча с создателями премьерного спектакля «Евгений Онегин».

В 14:00 у мемориала «Черный тюльпан» на площади Советской Армии в Екатеринбурге Свердловское отделение Российского союза ветеранов Афганистана при поддержке городских и региональных властей проведет митинг, посвященный Дню солидарности борьбы с терроризмом, отмечаемому в этот день. Участие в нем примут представители властей, силовых ведомств, ветераны боевых действий, члены семей военнослужащих и работников правоохранительных органов, погибших при исполнении долга, а также студенты, ученики школ и другие жители Екатеринбурга.

В 14:30 в Екатеринбурге состоится закладка первого камня в фундамент вновь строящегося здания школы № 80 (ул. Калинина, 31). В церемонии примут глава администрации города Александр Якоб и глава администрации Орджоникидзевского района Вячеслав Трапезников.

В 15:00 на ул. Уральских рабочих, 42, в 15:50 на ул. Новаторов, 8, в 16:30 на ул. Старых Большевиков, 52, откроются три новых дворовых корта общего пользования. В церемониях примут участие глава администрации Орджоникидзевского района Вячеслав Трапезников и социальные партнеры администрации, содействовавшие в реконструкции кортов.

В 15:00 в загородном оздоровительном лагере «Чайка» (Сысерть) состоится открытие XII городских сборов районных советов старшеклассников. Начнется профильная смена для лидеров школьного и районного самоуправления под девизом «Сделано в России».

В 15:30 региональный координатор партийного проекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев проведет рейд по незаконным объектам торговли в Кировском районе (сбор у администрации Кировского района (ул. Первомайская, 75).

Екатеринбург. Другие новости 02.09.18

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