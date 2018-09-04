4 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

04.09.2018, вторник

В 09:00 в Камышлове (ул. Свердлова, 41) состоится встреча депутата Государственной думы РФ Максима Иванова с руководителями образовательных организаций Камышловского района; в 11:00 – начнется рабочий визит в Порошинскую среднюю школу (Камышловский район, п/о Порошино); в 13:00 – рабочая встреча с руководством и общественностью Калиновского с/п (Камышловский район, Калиновское с/п ул. Гагарина, 14); в 16:00 – Максим Иванов проведет прием граждан по личным вопросам (Камышлов ул. Свердлова, 41).

В 11:00 в УФАС по Свердловской области (Екатеринбург, ул. Московская, 11, 3 этаж) начнется слушание по делу в отношении ООО «Проспект Медиа» и ООО «Хэт-Трик», которые подозреваются в завуалированной рекламе наркоторговли.

В 11:00 в сквере у Оперного театра заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов проведет совещание по ходу реконструкции этого объекта. Запланирован пресс-подход по итогам совещания.

В 11:00 в офисе Уральского банка реконструкции и развития (Екатеринбург, ул. Антона Валека, 15, 1 этаж, конференц-зал) состоится пресс-конференция, посвященная запуску всероссийского социального проекта по финансовой грамотности «Гид по финансам. Советы от УБРиР». Проект объединит разные формы обучения и персональные консультации по личному и семейному бюджету. На пресс-конференции расскажут, что происходит в сфере развития финансовой грамотности в России и на Урале.

В 12:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 313а) состоится брифинг начальника отдела производства потребительских товаров и малого предпринимательства Ивана Бескретного о мерах поддержки малого предпринимательства со стороны муниципалитета. Городские власти готовы раздать почти 2 миллиона рублей представителям малого бизнеса. Кто, как, когда и на что сможет получить эти средства можно будет узнать на брифинге.

В 15:00 на территории спортивного комплекса «Юность» (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 32а) состоится торжественное открытие обновленной спортивной арены. В церемонии примут участие заместитель главы администрации города по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков и депутат городской думы Елена Дерягина. Начальник управления по развитию физической культуры, спорта и туризма Людмила Фитина расскажет журналистам о планах по модернизации спортивной инфраструктуры города в ближайшее время.

Екатеринбург. Другие новости 03.09.18

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