5 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

05.09.2018, среда

В 09:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний комиссий, к. 459) состоится итоговое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов в мэры Екатеринбурга.

В 10:00 в Екатеринбурге состоится торжественное открытие спортивного стадиона школы № 197 (ул. Крестинского, 45) после реконструкции. В мероприятии примут участие глава администрации города Александр Якоб, начальник департамента образования Екатерина Сибирцева и главный инженер ООО «Антей» Виктор Сомиков.

В 10:00 в Верхней Пышме губернатор Евгений Куйвашев и генеральный директор УГМК Андрей Козицын откроют Дворец ледовых видов спорта (ул. Кривоусова, 53б). После церемония открытия Евгений Куйвашев посетит две строительные площадки Верхней Пышмы – перинатальный центр Центральной городской больницы им. П.Д. Бородина и хирургическое отделение. В 11:30 у входа в выставочный центр Музея автомобильной техники УГМК (ул. Александра Козицына, 2) Евгений Куйвашев и Андрей Козицын примут участие в торжественном открытии уменьшенной копии легендарного монумента «Рабочий и колхозница» (автор Вера Мухина), установленного на ВДНХ в Москве. Автобус для СМИ отправляется в 8:30 от здания резиденции губернатора (ул. Горького, 21/23).

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная итогам туристического летнего сезона. Средний чек российских туристов на отдых за рубежом снизился по итогам лета-2018: на чем путешественники стали экономить? Какие направления оказались наиболее востребованными? Какие новые механизмы защиты туристов заработали в сентябре? На эти и другие вопросы ответят: Максим Пузанков, президент Уральской ассоциации туризма; Михаил Мальцев, руководитель уральского отделения Российского союза туриндустрии, директор Уральской ассоциации туризма; Роман Прохазка, директор Национального туристического управления Чешской Республики – ChezhTourizm по регионам РФ и Казахстану в Екатеринбурге.

В 11:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) торжественно наградят победителей ежегодного конкурса представителей малого и среднего бизнеса «Лучший экспортёр». Конкурс организован министерством инвестиций и развития Свердловской области и Международным центром Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Состязание прошло в пяти номинациях: «Микро», «Малый», «Средний», «Хайтек», «Прорыв». В церемонии награждения примут участие министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Илья Сулла. После официальной части мероприятия представители СМИ отправятся в пресс-тур на предприятие НПО «Спектрон», которое победило в номинации «Прорыв».

В 11:00 сотрудники МЧС проведут в Екатеринбурге проверку мест размещения избирательных участков (начало рейда на ул. Хохрякова, 87). Специалисты проверят исправность автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, наличие источников противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения, соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности. Кроме того, инспектора Государственного пожарного надзора проверят знания персонала о порядке действий при возникновении пожара.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная результатам приема абитуриентов в вузы Свердловской области. Начальник отдела профессионального образования и государственного задания министерства общего и профессионального образования Свердловской области Михаил Корягин, ректор УрГЭУ-СИНХ Яков Силин, ректор УрГАУ Ольга Лоретц, директор центра нового приема, ответственный секретарь приёмной комиссии УрФУ Юлия Воронцова, начальник Управления сопровождения обучающихся, ответственный секретарь приёмной комиссии УрГПУ Илья Баёв и ответственный секретарь приемной комиссии УГМУ Марина Уфимцева расскажут о результатах абитуриентской кампании в вузах области, о популярных среди молодежи специальностях и количестве бюджетных мест в учебных заведениях в этом году.

В 12:00 в Екатеринбурге региональный координатор проекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев проведет рейд по незаконным пунктам сбора металлолома в Октябрьском районе (сбор у администрации Октябрьского района, ул. Луначарского, 217).

В 17:00 на площадке УрФУ (ул. Мира, 19, актовый зал) состоится итоговый форум «Екатеринбург: навстречу будущему», на котором обсудят стратегию развития города. В форуме примут участие лидеры списка кандидатов от партии «Единая Россия» на выборах в Екатеринбургскую городскую думу. Участники: Виктор Шептий, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя законодательного собрания, лидеры партийного списка ЕР на выборах.

В 15:00 в резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23, конференц-зал) глава региона Евгений Куйвашев вручит премии учащимся за особые успехи, достигнутые в 2017-2018 учебном году. Премии получат 50 школьников – победители технических, художественных и экологических конкурсов, победители спортивных соревнований и конкурсов туристическо-краеведческой направленности.

В 15:00 на стадионе «Уралмаш» (Екатеринбург, ул. Фестивальная, 8) состоится торжественное открытие спортивной школы по футболу Уральской футбольной академии. В школу будут приняты 24 футболиста 2003 года рождения. Тренировочный процесс со спортсменами будут вести ведущие тренеры региона. Планируется, что в мероприятии примет участие министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт.

В 15:00 в Дегтярске (ул. Калинина, 50) состоится заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы городского округа для проведения первого этапа конкурса.

В 18:00 в Екатеринбурге в офисном пространстве «Дела» (ул. Сакко и Ванцетти, 102) команда «Яндекс» проведет встречу с пользователями, которые пишут отзывы на организации и ставят им оценки. Эксперты расскажут про обновлённую систему работы с отзывами, а также представят «Яндекс.Знатоков» и «Яндекс.Район» – новые сервисы, где люди тоже смогут делиться информацией друг с другом.

Екатеринбург. Другие новости 05.09.18

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