6 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

06.09.2018, четверг

В 09:00 в Екатеринбурге в отеле «Анжело» (ул. Бахчиванджи, 55а) состоится торжественное открытие II Евразийского форума «УралЭндо-2018: комплексные технологии в эндоскопии, гастроэнтерологии, бронхологии». Форум соберет ведущих и начинающих врачей-эндоскопистов, эндоскопических хирургов, гастроэнтерологов и бронхопульмонологов из Уральского федерального округа, других регионов России и разных стран мира. В программе форума – показательные операции с онлайн-трансляцией. Будут продемонстрированы технологии, которые применяются пока только в Европе и Америке.

В 10:00 в Екатеринбурге в Доме правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1) губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание кабмина. Главной темой повестки станет проведение уборочной кампании в Свердловской области. С докладом выступит министр агропромышленного комплекса и продовольствия Дмитрий Дегтярев, а также директор ООО «Агрофирма «Ирбитская» Александр Ильин и глава крестьянского фермерского хозяйства Анатолий Жигалов. Ожидается, что члены правительства также рассмотрят около 20 проектов постановлений. После окончания заседания здесь состоится брифинг министра АПК и продовольствия Дмитрия Дегтярева.

В 10:00 в Екатеринбурге возле здания кинотеатра Салют (ул. Толмачева, 12) состоится брифинг, посвященный конкурсу дизайн-проектов благоустройства улицы Толмачева от проспекта Ленина до улицы Малышева, который накануне был объявлен департаментом архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города. В брифинге примут участие заместитель начальника департамента – главный архитектор города Андрей Молоков и директор кинотеатра «Салют» Сергей Федяков. Спикеры расскажут об условиях конкурса, графике его проведения и также обозначат задачи, которые ставят городские власти перед участниками конкурса.

В 10:30 на площадке ретро-музея ETS Classic Сars (Екатеринбург, ул. Реактивная, 81) пройдут соревнования по водительскому мастерству среди граждан пожилого возраста, в рамках проекта «Возраст драйву не помеха!». Участниками соревнования станут автолюбители из числа граждан пожилого возраста Свердловской области. Общее количество участников – 60 человек в составе 15 экипажей. Конкурс организован при поддержке Федерации aвтомобильного cпорта Свердловской области и приурочен к месячнику Дня пенсионера Свердловской области.

В 11:00 в Уральском главном управлении Банка России (ул. Циолковского, 18) состоится пресс-конференция, посвященный работе уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг. Как подать жалобу финансовому омбудсмену? С какими вопросами можно будет обращаться? Какую ответственность будут нести финансовые организации за неисполнение решение финансового уполномоченного? На эти и другие вопросы ответят: Светлана Фурдуй, заместитель начальника Уральского главного управления Банка России; Сергей Кокоулин, руководитель Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России в УрФО.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Главного управления МЧС России по Свердловской области в летний период. Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Максим Пинчугов подведет итоги летнего купального сезона, расскажет о пожарной обстановке в летние месяцы, даст прогнозы на осенне-зимний период от МЧС России по Свердловской области.

В 13:00 региональный координатор проекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев проведет антиалкогольный рейд в Чкаловском районе (сбор у ДК «Химмаш», ул. Грибоедова, 13). Он проверит, соблюдают ли предприниматели запрет на продажу алкоголя на расстоянии менее 50 метров от образовательных учреждений.

В 14:00 в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5) состоится пресс-показ выставки «Между вечностью и повседневностью: натюрморт и интерьер в отечественном искусстве XX века из собрания ЕМИИ». Будет представлено 32 живописные и 6 графических работ русских и советских художников ХХ века.

В 17:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 302) состоится заседание городской избирательной комиссии, посвященное ходу кампании по выборам депутатов городской думы.

Екатеринбург. Другие новости 05.09.18

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