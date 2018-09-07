7 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

07.09.2018, пятница

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная старту Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия». Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких и региональный руководитель по Уральскому федеральному округу, Свердловской области ОЭОД «Зеленая Россия» Юлия Корнеева расскажут о подготовке к проведению Всероссийского субботника, огласят список мест проведения мероприятий. Субботник «Зеленая Россия» пройдет с 8 сентября по 7 октября.

В 11:00 в Свердловском региональном исполкоме партии «Единая Россия» (ул. Розы Люксембург, 7) состоится брифинг секретаря СРО ЕР, вице-спикера заксобрания Виктора Шептия. Он расскажет о законопроекте о сохранении региональных льгот для лиц, достигших 55 (женщины) и 60 (мужчины) лет, который депутаты фракции партии «Единая Россия» намерены внести в заксо.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проведению фестиваля японской культуры. Заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, председатель екатеринбургского общества «Россия – Япония» Вадим Занин и руководитель японского коллектива барабанщиков Aska Gumi Аска Сан расскажут о подготовке к «Месяцу Японии», объявят программу фестиваля. Также на пресс-конференции выступят Aska Gumi.

С 12:00 до 12:50 в Театре юного зрителя (Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 48, 2 этаж) пройдет пресс-конференция в честь открытия фестиваля «Безумные дни». Спикеры: Светлана Учайкина – министр культуры Свердловской области; Михаил Матвеев – заместитель главы администрации города; Рене Мартен – продюсер, создатель и художественный руководитель фестиваля; Александр Колотурский – директор Свердловской филармонии; Андрей Расторгуев – заместитель исполнительного директора ООО «ФОРЭС» по связям с общественностью. В 11:45 можно будет снять репетицию камерного оркестра La Primavera в Большом зале ТЮЗа. В 13:00 в амфитеатре около театра начнется торжественная церемония открытия фестиваля. На открытии выступит участник фестиваля «Безумные дни» – военный оркестр штаба Центрального военного округа.

В 13:00 в Ирбитском государственном музее изобразительных искусств (ул. Елизарьевых, 28в) начнутся мероприятия, посвященные дню памяти художника Виталия Воловича. В 13:00 пройдет пресс-конференция, посвященная мероприятиям этого дня. В 15:00 состоится торжественное открытие экспозиции «Виталий Волович. Книжная графика». В 17:00 в залах Музея уральского искусства (ул. Володарского, 14) будет представлена экспозиция «Виталий Волович. Станковая печатная графика». В 19:00 в Музее гравюры и рисунка (ул. К. Маркса, 47, терракотовый зал) пройдет презентации выставки «Виталий Волович. Оригинальная графика». В 20:00 здесь же состоится концерт классической музыки, перед зрителями выступит лауреат международных и отечественных конкурсов, пианист Антон Леонтьев.

В 16:00 в Доме Севастьянова (пр. Ленина, 35, холл у круглого зала) состоится брифинг губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и заместителя Генерального секретаря ООН по глобальной коммуникации Алисон Смейл по итогам рабочей встречи.

В 18:00 в Екатеринбурге (ул. Куйбышева, 44д, 3-й этаж) состоится финал первого конкурса красоты в политике. Его организатор Ольга Сметанина расскажет, каким образом проводился отбор участниц в финальную часть, какие задания необходимо будет выполнить конкурсанткам и как проходила подготовка конкурса.

В 18:30 в Железнодорожном районе Екатеринбурга пройдет торжественное открытие двора, реконструированного в рамках проекта «Городская среда» (ул. Автомагистральная, 31). В мероприятии примет участие координатор партийного проекта «Городская среда», председатель комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике ЗССО Валентин Лаппо.

В 19:00 во Дворце молодежи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1) состоится Кубок губернатора Свердловской области по КВН 2018 года, в рамках которого пройдут конкурсы юниор-команд и молодежных команд КВН. Бороться за малый и большой кубки будут 20 команд из Екатеринбурга и Свердловской области, Москвы, Ярославля, Самары, Кургана, Челябинска, Казани и Казахстана. Специальным гостем турнира этого года станет команда высшей лиги «Плюшки имени Ярослава Мудрого». Редакторами выступят Сергей Ершов (команда «Уральские пельмени»), Артем Пушкин (команда КВН «Свердловск») Сергей Романенко (команда КВН «Давай поженимся»), а также редактор премьер-лиги Михаил Гуликов.

Екатеринбург. Другие новости 07.09.18

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