10 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

10.09.2018, понедельник

С 10:00 до 12:00 на областной станции переливания крови (Екатеринбург, ул. П.Тольятти, 8) футболисты ФК «Урал» сдадут кровь вместе с болельщиками. Ожидается, что в мероприятии примут участие несколько игроков основной и молодежной команды клуба. Сдавшие кровь получат билеты на футбольный матч «Урал» – «Ростов».

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная итогам проведения Единого дня голосования в Свердловской области. Председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников огласит предварительные результаты выборов, расскажет о ходе и особенностях голосования на прошедших 9 сентября выборах в органы местного самоуправления, о фактах нарушений избирательного законодательства и обеспечении безопасности на избирательных участках.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная итогам выборов депутатов Екатеринбургской городской думы седьмого созыва. Председатель городской избирательной комиссии Илья Захаров подведет итоги дня голосования в Екатеринбурге, расскажет о ходе голосования, об основных правонарушениях, об обеспечении безопасности на избирательных участках.

В 13:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная Всероссийскому дню трезвости. Первый заместитель министра общего и профессионального образования Свердловской области Нина Журавлева, главный врач Областной наркологической больницы Антон Поддубный, протоиерей Игорь Бачинин и председатель отдела по противодействию наркомании Екатеринбургской епархии Николай Бажин расскажут о мерах, которые принимают государство и Церковь, для профилактики алкоголизма и наркомании у жителей Свердловской области, о социальных проектах, реализуемых на территории региона.

В 14:00 в Министерстве финансов Свердловской области (Екатеринбург, пр. Ленина, 34, 3 этаж) состоится первое заседание согласительной комиссии по рассмотрению предложений муниципалитетов по исходным данным для расчета межбюджетных трансфертов, где будут обозначены основные приоритеты формирования бюджета на 2019 год и плановый период. После заседания состоится брифинг вице-губернатора – министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко и председателя комитета по бюджету, финансам и налогам Законодательного собрания Свердловской области Владимира Терешкова.

В 16:00 в Екатеринбурге состоится торжественное открытие спортивной площадки для занятий воркаутом в лицее №130 (ул. Студенческая, 26); в 17:30 будет открыта площадка в пос. Рудный (ул. Дошкольная, 2Б / Круговая, 28). На открытии площадок будет присутствовать Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин и учредитель благотворительного фонда «Общества «Малышева 73» «Добрые дела» Игорь Заводовский. В честь открытия профессиональные спортсмены движения «Воркаут» покажут мастер-класс, а все желающие смогут принять участие в фото- и автограф-сессии с Антоном Шипулиным.

Екатеринбург. Другие новости 10.09.18

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