11 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

11.09.2018, вторник

В 10:00 в Екатеринбурге от храма святителя Николая Чудотворца при УГГУ (ул. Куйбышева, 39) начнется крестный ход, посвященный Дню трезвости, возглавит его настоятель храма, руководитель отдела по утверждению трезвости и профилактике зависимостей Екатеринбургской епархии протоиерей Игорь Бачинин. Верующие пройдут по улицам Куйбышева, 8 Марта, Радищева и Хохрякова. В 08:00 в храме пройдет божественная литургия.

В 11:00 в Музее гигиены ГЦМП (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 78а, литер В) состоится открытие выставки декоративно-прикладного искусства «Ростки». На выставке будут представлены – резьба по дереву, керамика, батик – работы молодых людей, имеющих сложные, комплексные, в том числе ментальные нарушения развития.

В 11:30 в Екатеринбурге состоится торжественное открытие спортивно-оздоровительного комплекса УрГЮУ (ул. Колмогорова, 52а). Это событие откроет празднование 100-летия со дня основания Уральского государственного юридического университета, которое отмечается 15 сентября. Планируется, что участие в мероприятии примет министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. В день открытия СОК состоится первое спортивное мероприятие – первенство по рукопашному бою среди студентов вузов Свердловской области.

В 12:00 в УрФУ состоится встреча с участниками монгольской метеоритной экспедиции (Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 7а). Две недели ученые провели в пустыне Гоби, собрав пять образцов, относящихся к двум различным метеоритам. Участие в экспедиции приняли сотрудники физико-технологического института УрФУ Александр Пастухович, Михаил Ларионов, Григорий Яковлев, Евгения Петрова, Руслан Колунин и сотрудник института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ Лев Муравьев.

В 13:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная запуску программы повышения финансовой грамотности в Свердловской области. Банк России, правительство Свердловской области и экономисты запустили на Урале массовую программу повышения финансовой грамотности: как уральских школьников, студентов и пенсионеров будут учить зарабатывать на депозитах и распознавать финансовые пирамиды? Умеют ли жители Свердловской области грамотно управлять своими расходами, по оценке экспертов? На эти и другие вопросы ответят: Галина Кулаченко, заместитель губернатора Свердловской области – министр финансов Свердловской области; Сергей Кокоулин, начальник управления службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в Уральском федеральном округе; Елена Овсянникова, директор регионального центра финансовой грамотности, заместитель директора Института финансов и права УРГЭУ.

В 15:00 в Свердловской областной библиотеке для детей и молодежи им. В.П. Крапивина (ул. К. Либкнехта, 8) будет дан старт всероссийской акции «Поздравь Командора», которая проводится в преддверии юбилея писателя Владислава Крапивина – 14 октября ему исполнится 80 лет. В библиотеке состоится открытие выставки художественных работ по произведениям Владислава Крапивина. Юные художники, авторы эскизов в торжественной обстановке упакуют в конверты комплекты поздравительных открыток, подпишут адреса библиотек – участниц акции и передадут их представителю Почты России.

Екатеринбург. Другие новости 11.09.18

В мэрии Екатеринбурга не исключили оспаривания итогов выборов в ряде округов. / Церемония вручения мандатов депутатам ЕГД будет скромной из-за ссоры мэрии и Захарова. / Коляда готов вести репетиции по «Скайпу», если попадет в колонию. Стартовал процесс по делу о ДТП с участием драматурга (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»