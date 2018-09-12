12 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

12.09.2018, среда

В 09:00 в областной клинической больнице №1 (2 этаж, холл стационара, ул. Волгоградская, 185) расскажут об уникальной операции, проведенной 69-летней жительнице Тавдинского района, у которой было сразу три порока сердца (атеросклероз коронарных артерий, гипертрофия миокарда и склеротический порок аортального клапана). Врач-хирург и кардиохирург расскажут о методике и операции, пациентка – о состоянии своего здоровья.

В 11:00 в Екатеринбурге в пресс-центре информационного агентства «Интерфакс-Урал» (ул. Ленина, 20 А, 5 этаж, оф.502) состоится пресс-конференция, посвященная прогнозу погоды на осень и корректировке агропрогнозов. Участники пресс-конференции: Анна Мишарина, начальник отдела метеопрогнозов «Уральского УГМС», Лариса Закирова, ведущий специалист отдела агрометеорологии «Уральского УГМС», Михаил Карпухин, декан факультета агротехнологий и землеустройства Уральского государственного аграрного университета.

В 13:00 в Екатеринбурге на площадке ЭКСПО состоится выездная пресс-конференция ТАСС, посвященная открытию Третьего Евразийского Фестиваля современного искусства. Заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, глава представительства заявочного комитета ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге Константин Пудов, участник Фестиваля, художник Бато Дугаржапов и организатор Фестиваля Марина Линкер расскажут о плане мероприятий, о приглашенных гостях, поделятся информацией об экспонатах, ответят на вопросы журналистов.

В 13:00 в Екатеринбурге в резиденции губернатора (ул. Горького, 21) пройдет заседание Архитектурно-градостроительного совета при губернаторе Свердловской области. Планируется обсуждение архитектурно-градостроительного облика Собора во имя святой Великомученицы Екатерины в городе Екатеринбурге

В 15:00 в Екатеринбурге в Доме журналистов (ул. Клары Цеткин, 1) состоится открытие межрегиональной выставки архивных документов «Гражданская война на Урале», в подготовке которой приняли участие архивы Свердловской области и Уральского федерального округа.

В 16:00 в Екатеринбурге футболисты основной команды ФК «Урал» посетят социально-реабилитационной центр для несовершеннолетних Октябрьского района, бывший Малоистокский детский дом, (ул. Реактивная, 19). В мероприятии примут участие капитан «Урала» Артем Фидлер, нападающий Владимир Ильин, полузащитник Юрий Бавин, защитник Михаил Меркулов, а также начальник команды Владимир Калашников. Представители команды проведут для детей футбольный урок, а также сыграют с ними товарищеский матч.

Екатеринбург. Другие новости 11.09.18

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