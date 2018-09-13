13 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

13.09.2018, четверг

В 10:00 в Екатеринбурге губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области. Главной темой повестки станет реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Свердловской области в 2018 году. С докладом выступит министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов, а также глава Каменска-Уральского Алексей Шмыков и глава городского округа Ревда Ирина Тейшева. Для представителей СМИ будет организована трансляция заседания в пресс-холле Дома правительства (пл. Октябрьская, 1, 2 этаж). После окончания заседания здесь состоится брифинг министра Николая Смирнова.

В 10:00 в Екатеринбурге (конференц-зал отеля «Московская горка», ул. Московская, 131) состоится Межрегиональная научно-практическая конференция «Паллиативная медицинская помощь и поддерживающая терапия в клинической практике». Главный спикер – Георгий Новиков, доктор медицинских наук, профессор, благодаря которому с 2011 года в России появилось понятие паллиативной помощи как самостоятельного направления медицины. Онкологи, терапевты, хирурги, геронтологи обсудят методы поддерживающей терапии, доступность лекарств, подготовку кадров для этой специальности.

В 11:00 в Екатеринбурге в пресс-центре информационного агентства «Интерфакс-Урал» (ул. Ленина, 20 А, 5 этаж, оф.502) состоится пресс-конференция, посвященная текущей ситуации с задолженностью жителей Свердловской области за ЖКХ. Участники пресс-конференции: Кристина Кашина, начальник отдела по организации исполнительного производства Управления Федеральной службы судебных приставов РФ по Свердловской области. Дмитрий Прилежаев, директор по работе с дебиторской задолженностью Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

В 12:00 в Екатеринбурге состоится поднятие колокола-благовеста на колокольню восстанавливаемого Успенского Собора на ВИЗе (ул. Кирова, 65). Колокол был освящен 26 августа 2018 года и строители готовы установить его на строящуюся колокольню, высота которой вместе со шпилем в будущем составит 42 метра.

В 16:00 в Екатеринбурге по адресу ул. Циолковского, 18 состоится брифинг первого заместителя директора Департамента информационной безопасности Банка России Артема Сычева по теме «Противодействие кибермошенничеству». С 27 сентября в силу вступает новый закон, разработанный при участии и по инициативе Банка России. Цель закона – защитить деньги клиентов банков от кибермошенников. В частности, документ обязывает все кредитные организации вести работу по противодействию кибермошенничеству.

В 16:00 в Екатеринбурге в УрГЭУ (ул.8 Марта, д. 62, аудитория 254) состоится заседание политсовета СРО «Единая Россия», где будут утверждены итоги избирательной кампании в Свердловской области и сформирована фракция «ЕР» в Екатеринбургской городской Думе седьмого созыва. Спикеры: Виктор Шептий, Секретарь Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия»; Елена Чечунова, руководитель депутатской фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Свердловской области.

Екатеринбург. Другие новости 12.09.18

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