14 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

14.09.2018, пятница

В 10:00 в Екатеринбурге в облсуде (зал 3А) пройдет апелляция на арест участницы акции сторонников Навального Ирины Степановой.

В 10:00 в Екатеринбурге на территории Собора Успения Пресвятой Богородицы (ул. Кирова, 65, район ВИЗ) состоится 6-часовой семинар-практикум для представителей общественных, религиозных и государственных организаций, оказывающих помощь людям без определенного места жительства. По приглашению отдела социального служения Екатеринбургской епархии семинар проводят опытные специалисты из благотворительной общественной организации помощи бездомным «Ночлежка» (Санкт-Петербург): координатор программ по передаче опыта Алексей Варсопко и специалист по социальной работе Павел Лякс.

В 11:00 в Екатеринбурге в зале Свободы Ельцин Центра состоится встреча нового состава Общественной палаты Свердловской области с руководителями общественных палат муниципальных образований Среднего Урала.

В 15:00 в Екатеринбурге в кино-конференц зале Ельцин-Центра пройдет конференция «Журналистская ошибка: уголовно-правовые и социальные грани профессиональной ответственности». Приглашенные эксперты: Константин Малых – региональный редактор РИЦ ТАСС Урал; Ярмо Тапани Койстинен – доктор права, инспектор Центральной криминальной полиции Финляндии, г. Хельсинки; Зинаида Незнамова – доктор юридических наук, профессор, УрГЮУ; Алексей Фаюстов – руководитель Медиацентра УрФУ им. Б.Н. Ельцина; Инокентий Шеремет – генеральный директор Телевизионного Агентства Урала, Татьяна Мерзлякова – уполномоченный по правам человека в Свердловской области; Николай Хмелевский – адвокат, группа правовых компаний «Puchkov&Partners».

В 18:00 в Екатеринбурге в магазине «Дом Книги» на Антона Валека, 12 пройдет встреча с писателем, поэтом, публицистом Эдуардом Лимоновым, на которой он представит свою новую книгу «СВЕЖЕОТБЫВШИЕ на тот свет».

Екатеринбург. Другие новости 13.09.18

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