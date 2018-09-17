17 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

17.09.2018, понедельник

В 09:00 Уральский колледж технологий и предпринимательства (Екатеринбург, ул. Умельцев, 5) посетят представители Фонда Эберхарда Шёка (Германия). В программе визита – экскурсия по мастерским, работающим в образовательном учреждении и обсуждение хода реализации совместного проекта по развитию профессионального образования. Фонд Шёка специализируется на развитии и поддержке малого предпринимательства.

В 09:30 в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент») состоится пресс-конференция, посвященная началу отопительного сезона в Свердловской области. Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов расскажет о готовности жилого фонда к началу отопительного сезона и обозначит сроки начала отопительного сезона в многоквартирных домах и социальных объектах, предоставит информацию о средствах, потраченных на подготовку теплосетей к зимнему сезону, и о самых масштабных ремонтных работах в регионе.

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент») состоится пресс-конференция, посвященная проведению VI чемпионата России среди вальщиков леса, который пройдет на площадке «Екатеринбург-Экспо» с 19 по 21 сентября. Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, ректор Уральского государственного лесотехнического университета Андрей Мехренцев, генеральный директор АО УВЦ «Екатеринбург-Экспо» Игорь Данилов расскажут о программе чемпионата, об участниках, поделятся информацией о призовом фонде, ответят на вопросы журналистов.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент») состоится пресс-конференция, посвященная проведению конференции «Утилизация (переработка) отходов – рациональное ресурсопользование». Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов и член экспертного совета при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, соорганизатор Всероссийского конгресса «Промышленная экология регионов» Юлия Корнеева расскажут об участниках и программе конференции, подведут итоги работы международной дискуссионной площадки Роспромэко в 2018 году. Конференция «Утилизация (переработка) отходов – рациональное ресурсопользование» пройдет в рамках деловой программы Grand Expo-Ural 18 сентября с 12:00 до 17:45 на площадке «Екатеринбург-Экспо».

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент») состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к проведению международного театрально-музыкального фестиваля «Урал Опера Балет Фест». Директор Екатеринбургского театра оперы и балета Андрей Шишкин, художественный руководитель балетной труппы Вячеслав Самодуров и программный директор Ельцин-центра Денис Корнеевский расскажут о подготовке к проведению международного фестиваля, о программе и участниках мероприятия. «Урал Опера Балет Фест» пройдет с 14 по 21 октября на площадках Театра оперы и балета и Ельцин-центра и будет посвящен Мариусу Петипа.

В 13:00 в Свердловском государственном академическом театре драмы (Екатеринбург, Октябрьская площадь, 2) состоится пресс-конференция, посвященная второму этапу проекта «Уральские сезоны». «Уральские сезоны» – это региональный этап национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная», проводимого благотворительным фондом Илзе Лиепа. О культурном событии расскажут народная артистка РФ, лауреат премии «Золотая маска», лауреат Государственной премии РФ, лауреат премии правительства Москвы в области литературы и искусства Илзе Лиепа, министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, народный артист РФ, президент Международного кинофестиваля «Золотой Витязь», член Патриаршего совета по культуре и Общественного совета при министерстве культуры РФ Николай Бурляев, киноактер Егор Пазенко, директор Свердловской детской филармонии Людмила Скосырская.

Екатеринбург. Другие новости 16.09.18

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