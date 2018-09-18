18 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

18.09.2018, вторник

В 11:00 в Екатеринбурге (пр. Ленина, 38, к. 320) состоится пресс-конференция, посвященная началу отопительного сезона в Екатеринбурге и городах области в зоне ответственности Свердловского филиала группы «Т Плюс». На вопросы журналистов ответят главный инженер по генерации Свердловского филиала «Т Плюс» Павел Родин, главный инженер по тепловым сетям Андрей Шмельков, директор по работе с дебиторской задолженностью ОАО «ЭнергосбыТ Плюс Свердловский филиал» Дмитрий Прилежаев. Спикеры подведут итоги ремонтной кампании, расскажут о нюансах подключения тепла потребителям, их финансовой и технической готовности. На мероприятии будет представлен и прокомментирован график подключения тепла потребителям Екатеринбурга.

В 11:00 на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2, павильон № 1) откроется неделя международных выставок Grand Expo-Ural. Более 200 компаний из 12 стран мира представят оборудование, продукцию и технологии в рамках четырех специализированных выставок: «Экспомебель-Урал», «Леспром-Урал», «Аквапром-Урал» и «Утилизация». В церемонии открытия примет участие первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов и руководители отраслевых министерств региона. В рамках выставок запланированы конкурсы профессионального мастерства, мастер-классы, конференции, семинары. В частности, пройдет международная биржа деловых контактов с участием бизнес-миссии при поддержке федерального министерства экономики и энергетики Германии, а также состоится чемпионат России среди вальщиков леса «Лесоруб-2018». В дни работы выставок, с 18 по 21 сентября, с 9:00 до 18:20 будет организован бесплатный трансфер по маршруту: метро «Ботаническая» – МВЦ «Екатеринбург-Экспо» с интервалом 20 минут.

В 11:00 в Екатеринбурге будет отключен фонтан возле Театра драмы. Специалисты городского предприятия «Водоотведение и искусственные сооружения» расскажут о графике отключения фонтанов в Екатеринбурге, регламенте осенних работ на подобных объектах и способах их консервации на зиму.

В 12:00 на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2, павильон № 2) в рамках работы Grand Expo-Ural при поддержке правительства Свердловской области и министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области состоится конференция «Утилизация и переработка отходов – рациональное ресурсопользование». В пленарном заседании примет участие министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов. Заключительным мероприятием пленарного заседания станет подведение итогов конкурса «Урал – территория зеленого роста – 2018». В 14:00 в конференц-зале № 3 состоится заседание круглого стола «Утилизация отходов. Вторичные ресурсы и безотходное производство». В 14:30 в конференц-зале № 2 состоится заседание круглого стола «Рациональное лесопользование, эффективные способы переработки древесных отходов». В 16:45 в конференц-зале № 2 состоится заседание круглого стола «Логистические проблемы обращения с отходами в условиях Крайнего Севера и труднодоступных районах».

В 13:00 в Музее истории Екатеринбурга (ул. К. Либкнехта, 26) состоится пресс-конференция, посвященная презентации креативных концепций преобразования парковых пространств Екатеринбурга, выполненных в рамках II Молодежного форума «АртПоколение Екатеринбург-300». Форум прошел с 3 по 10 сентября под темой «ArtПространство» и собрал 68 лучших по результатам конкурсного отбора учеников детских школ искусств с целью проектирования будущего культурной инфраструктуры города. Под руководством деятелей культуры участники совершенствовали свои идеи с последующим макетированием креативных пространств для семи районов Екатеринбурга, жилого массива «Академический» и Исторического сквера. В итоге появились проекты создания «Улетного парка» на юго-западе, «ПохимичимПарка» в Чкаловском районе, «Алисы в Екатеринбурге» в Верх-Исетском. Участники пресс-конференции: Елена Трофимова, зам начальника управления культуры администрации города; Сергей Каменский, директор Музея истории Екатеринбурга, куратор образовательной программы форума «АртПоколение»; Тимур Абдуллаев, руководитель архитектурного бюро In.Form, куратор проекта «Школа главного архитектора»; Александр Кондратенко, арт-директор форума, режиссер общегородских праздничных мероприятий; участники форума «АртПоколение Екатеринбург-300», которые покажут театральные презентации проектов двух парков.

В 14:00 в Екатеринбурге на Олимпийской набережной за ДИВС «Уралочка» маг вуду Антон Симаков проведет акцию «Магия за рубль»: он будет отвечать на вопросы горожан за условную плату.

В 15:00 в рамках выставки противопожарной техники, проходящей в ДИВСе (Олимпийская набережная, 3, конференц-зал № 2) состоится круглый стол «Безопасность торговых и торгово-развлекательных центров». С докладами выступят начальник управления профилактической работы и обучения мерам пожарной безопасности, заместитель руководителя центрального аппарата ВДПО России С. П. Воронов, президент Национального союза организаций в области обеспечения пожарной безопасности С. Н. Серёгин и государственный инспектор по пожарному надзору Н. В. Акулин. В мероприятии примет участие заместитель главы администрации города Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов.

Екатеринбург. Другие новости 17.09.18

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