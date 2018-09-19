19 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

19.09.2018, среда
- В 09:00 БЦ «Палладиум» (Екатеринбург, ул. Хохрякова, 10, 2 этаж) начнется Международная конференция «Промышленное применение беспилотных летательных и подводных аппаратов». В конференции примут участие более 150 специалистов из 40 городов России, Казахстана и Киргизии, представители таких компаний, как МЧС, Россетти, Русгидро, «Ростелеком», «Башкирэнерго», «Северсталь», Росэнергоатом, «Тюменьэнерго», «Транснефть», Газпром, «Норильский никель», «Казакмыс», «Роснефть», УГМК, «Казтрансойл», ПАО ФИЦ, Национальная электрическая сеть Кыргызстана, Министерство транспорта Свердловской области, «ЛУКойл» и другие. Мероприятие завершится 20 сентября.
- В 09:30 в Кировском районном суде Екатеринбурга (ул. Бажова, 31а) состоится очередное заседание по делу об автомобильной аварии, в которой участвовал драматург Николай Коляда.
- В 10:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления.
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В 11:00 в Екатеринбурге в Доме правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, конференц-зал) состоится церемония вручения мандатов депутатам Екатеринбургской городской думы седьмого созыва. В мероприятии примут участие председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, и.о. руководителя администрации губернатора Азат Салихов и другие официальные лица.
- В 11:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по социальной политике. Депутаты обсудят законопроект о сохранении льгот для женщин с 55 лет и мужчин с 60 лет.
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В 12:00 в Городском центре медицинской профилактики (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 78а, литер В, конференц-зал) состоится пресс-брифинг с организаторами фестиваля «Ярмарка движения», который пройдет в Екатеринбурге на 85 площадках. Участники пресс-конференции: директор Городского центра медицинской профилактики, организатор городского фестиваля «Ярмарка движения» Лена Новикова; главный внештатный терапевт Управления здравоохранения администрации Екатеринбурга Вадим Грачёв; талисман ХК «Автомобилист» лось Автик. На пресс-брифинге среди представителей СМИ пройдет розыгрыш полугодового абонемента в один из фитнес-клубов Екатеринбурга.
- В 13:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2, павильон № 3) Министерство АПК и продовольствия Свердловской области проведет XIX специализированную выставку «Агропромышленный форум» и гастрономический фестиваль «ЕврАзия фест». В церемонии открытия примет участие первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.
- В 14:00 в Свердловском областном онкологическом диспансере (Екатеринбург, ул. Соболева, 29, 5 этаж, актовый зал) пройдет заседание регионального совета комплексного общероссийского проекта «Экономика инноваций в онкологии», в котором примет участие министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков. В онкодиспансере встретятся члены правительства, медицинского сообщества региона, представители Центра развития здравоохранения Московской школы управления Сколково.
- В 14:45 в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО (Екатеринбург, ул. Добролюбова, 11, к. 120) под председательством полпреда Николая Цуканова состоится первое заседание Совета по молодежной политике. Участники рассмотрят вопрос о формировании молодежной Стратегии Уральского федерального округа на основе тенденций развития современной молодежи. В заседании примут участие: заместитель руководителя ФАДН Екатерина Драгунова, председатель федерального комитета по молодежному предпринимательству «Опора России» Артем Андросов, руководитель направления студенческих строительных отрядов центрального штаба МООО «Российские студенческие отряды» Юрий Болдырев, председатель палаты молодых законодателей при Совете Федерации ФС РФ Николай Бурматов, более 100 участников из регионов Уральского федерального округа.
- В 15:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности. Депутаты обсудят изменения в устав области, касающиеся реорганизации администрации губернатора.
- В 15:00 в Музее архитектуры и дизайна Уральского государственного архитектурно-художественного университета (Екатеринбург, ул. Горького, 4а) состоится открытие международной выставки «Демидовы на Урале», приуроченной к 295-летию Екатеринбурга и Году предпринимательства в России. На выставке будут представлены архивные документы по истории предпринимательской деятельности Демидовых, их отношений с центральными и региональными властями.
- В 19:00 в клубе EverJazz (ул. Тургенева, 22) Информационный центр по атомной энергии Екатеринбурга проведет традиционное научно-популярное ток-шоу «Разберём на атомы», приуроченной ко Всемирному дню сердца. О профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и их генезисе, о возможностях современной кардиологии расскажет врач Светлана Кузнецова. Главный инженер по эксплуатации четвертого энергоблока Белоярской АЭС Илья Филин расскажет о реакторе как сердце атомной станции. Про образ сердца в современном искусстве расскажет галерист, основатель и владелец галереи современного искусства Alvitr Gallery Марина Альвитр.
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