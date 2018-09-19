19 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

В 11:00 в Екатеринбурге в Доме правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, конференц-зал) состоится церемония вручения мандатов депутатам Екатеринбургской городской думы седьмого созыва. В мероприятии примут участие председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, и.о. руководителя администрации губернатора Азат Салихов и другие официальные лица.

В 12:00 в Городском центре медицинской профилактики (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 78а, литер В, конференц-зал) состоится пресс-брифинг с организаторами фестиваля «Ярмарка движения», который пройдет в Екатеринбурге на 85 площадках. Участники пресс-конференции: директор Городского центра медицинской профилактики, организатор городского фестиваля «Ярмарка движения» Лена Новикова; главный внештатный терапевт Управления здравоохранения администрации Екатеринбурга Вадим Грачёв; талисман ХК «Автомобилист» лось Автик. На пресс-брифинге среди представителей СМИ пройдет розыгрыш полугодового абонемента в один из фитнес-клубов Екатеринбурга.