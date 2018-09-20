20 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

20.09.2018, четверг

В 10:00 в Доме правительства Свердловской области (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1) губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание кабмина. Главной темой повестки станет готовность жилищно-коммунального комплекса Свердловской области к отопительному сезону. С докладом выступят министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов, а также директор департамента Государственного жилищного и строительного надзора Алексей Россолов, глава Камышловского городского округа Алексей Половников и глава городского округа Краснотурьинск Александр Устинов. Ожидается, что члены правительства также рассмотрят более 20 проектов постановлений.

В 10:00 во Дворце молодежи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1) начнется пленарное заседание Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные подходы к формированию физической культуры личности в процессе реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», которую проводят Министерство физической культуры и спорта Свердловской области совместно с Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и Уральским федеральным университетом. В конференции примут участие руководители и педагоги образовательных организаций, специалисты в области физической культуры, в том числе по работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья, специалисты в области пиара и рекламы, социологи, психологи.

В 11:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по бюджету, финансам и налогам. С докладом по вопросу «О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2080 «О внесении изменений в статью 4 Закона Свердловской области «Об установлении и введении в действие транспортного налога на территории Свердловской области» выступит председатель комитета Владимир Терешков.

В 12:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» состоится торжественное открытие чемпионата России среди вальщиков леса «Лесоруб-2018». Напомним, соревнования проходят в Екатеринбурге по предложению Минпромторга России. В конкурсных мероприятиях примут участие представители 30 регионов нашей страны и зарубежья. В церемонии открытия примет участие губернатор Евгений Куйвашев, президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортёров России Мирон Тацюн, заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства РФ Николай Кротов. Планируется, что Евгений Куйвашев также посетит выставки Grand Expo-Ural и XIX Агропромышленный форум, которые в эти дни проходят на площадке «Екатеринбург-Экспо».

В 12:00 на стадионе Уральского федерального университета (Екатеринбург, ул. Мира, 29) состоится открытие национальной студенческой футбольной лиги сезона 2018/2019. Мероприятие пройдет в поддержку заявки Екатеринбурга на право проведения Международной вставки «Экспо-2025». В открытии примут участие: заместитель министра юстиции РФ, президент Международного студенческого футбольного союза Алу Алханов, министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, первый заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Виктор Шептий, президент национальной студенческой футбольной лиги Андрей Стукалов, президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов, руководитель представительства заявочного комитета «Экспо-2025» в Екатеринбурге Константин Пудов и другие.

В 13:00 в «Маринс Парк Отель» (Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106) состоится брифинг главного токсиколога Свердловской области Андрея Чекмарева, главного судебно-медицинского эксперта Свердловской области Дмитрия Кондрашова, главного токсиколога Северо-Западного федерального округа Алексея Лодягина, главного токсиколога ХМАО Бориса Яцинюка, главного токсиколога Татарстана Алии Насибуллиной, посвященный всероссийской конференции токсикологов, которая в эти дни проходит в Екатеринбурге.

В 15:00 в городских лесах Екатеринбурга рядом с Шарташским лесопарком участники VI чемпионата России среди вальщиков леса, машинистов харвестеров и форвардеров «Лесоруб-2018», школьники и волонтеры посадят 5 тысяч деревьев на площади 2 Га. Мероприятие пройдет в рамках Всероссийской осенней акции «Живи, лес!». Вместе с лесорубами на посадку деревьев выйдут заместитель руководителя федерального агентства лесного хозяйства Николай Кротов, президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России Мирон Тацюн, первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

В 15:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо 2, павильон № 1, конференц-зал № 2) пройдет заседание Совета по малому и среднему предпринимательству при администрации Екатеринбурга. Его проведет заместитель главы администрации города по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов. В плане работы совета: презентация бизнес-клуба предпринимателей города Екатеринбурга, обсуждение Федерального закона от 03.07.2018 N 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», а также ряд текущих вопросов.

Екатеринбург. Другие новости 19.09.18

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