21 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

21.09.2018, пятница

В 09:00 в Екатеринбурге на площади Труда пройдет единый час духовности «Голубь мира». Школьники, студенты учреждений среднего профессионального образования, высших учебных заведений и работающая молодежь запустят в небо белые, синие и красные воздушные шары с бумажными голубями, на которых будут написаны имена погибших участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

В 09:40 в Кировском районном суде Екатеринбурга (ул. Бажова, 31а, к. 203) состоится судебное заседание по освобождению задержанной на митинге 9 сентября Ирины Норман, страдающей эпилепсией, от отбывания ареста.

В 10:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, зал № 3а) состоится рассмотрение апелляционной жалобы руководителя штаба Навального в Екатеринбурге Юрия Кузьминых, задержанного на митинге 9 сентября.

В 10:30 в селе Арамашка Режевского района министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков примет участие в волонтерской акции «#ДоброВСело». В сельском клубе состоится обучение населения правилам измерения и контроля артериального давления, определению индекса массы тела. В ФАПе пройдет семинар-практикум для фельдшеров и медицинских сестер ФАПов прилегающих территорий по организации паллиативной помощи на дому. Около сельского клуба будет организовано практическое занятие «Северная ходьба, как путь к здоровью и долголетию». В детском саду детей обучат правилам индивидуального ухода за полостью рта «Уроки зубной феи». В школе состоится мастер-класс, направленный на формирование культуры безопасности: ориентирование на местности, сигналы бедствия (воздушные); правила использования первичных средств пожаротушения; оказание первой помощи пострадавшим; виды и способы транспортировки пострадавшего (изготовление носилок из подручных средств; правила спасения утопающего. Завершится акция благоустройством ФАПа и наведением порядка на прилегающей территории. В 10:40 в ФАПе министр Андрей Цветков и волонтёры ответят на вопросы журналистов.

В 12:00 в Екатеринбургском зоопарке в павильоне «Теплолюбивые и экзотические животные» (ул. Мамина-Сибиряка, 189) состоится пресс-конференция, посвящённая 88-й годовщине зоопарка. Директор учреждения Светлана Прилепина подведёт итоги года и объявит о главном сюрпризе года – будет представлен новый житель коллекции.

В 13:00 в Уральском геологическом музее Горного университета (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 39, 2 этаж) сотрудники музея представят результаты летних экспедиций и расскажут о своих находках: об окаменевших организмах, населявших нашу планету в прошлые геологические эпохи; о кристаллах альмандина – красно-бурого граната; о зеленом актинолите, ярко-синем вишневите и других.

В 14:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120) будет рассмотрено ходатайство следователей по делу об убийстве 12-летней школьницы Ольги Медведевой. Запрос связан с тем, что сторона обвинения слишком долго знакомится с материалами уголовного дела. Судья Ольга Дыбкова.

В 16:00 на площадке городского центра «Одаренность и технологии» (Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 44) откроется выставка-ретроспектива, посвященная 100-летию Комсомола. О подготовке выставки и деятельности комсомола в городе на открытии экспозиции расскажет директор центра «Одаренность и технологии» Татьяна Зыкова.

В 16:00 в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» (Екатеринбург, ул. Народной Воли, 49, зал «Рюриковичи») состоится презентация меча с Куликова поля. Артефакт передан парку в рамках соглашения, которое подписали Русский академический фонд, Уральская ассоциация «Центр этноконфессиональных исследований профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма» и парк «Россия – моя история» в Свердловской области. Кроме того в парке состоится историческая реконструкция битвы русского и монгольского воинов, организованная Российским военно-историческим обществом и Клубом исторической реконструкции «Стальной путь» (УрГУПС). Также в специалисты парка проведут экскурсию «Александр Невский. Дмитрий Донской. Битва на Куликовом поле».

В 16:00 на площадке Федерации профсоюзов Свердловской области (Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 34, зал заседаний) Общероссийский народный фронт проведет экспертное совещание по проблеме сохранения мужского здоровья и социального долголетия. На совещании будут обсуждаться следующие темы: ухудшение общего состояния здоровья мужского населения региона; повышение качества жизни мужского населения; условия для сохранения мужского здоровья; влияние мужского здоровья на демографию и экономику региона.

В 16:00 в ДИВСе (Екатеринбург, Олимпийская набережная, 3) состоится торжественное открытие ежегодного всероссийского турнира по каратэ «Малахитовый пояс». В соревнованиях примут участие более 800 спортсменов из Свердловской, Челябинской, Архангельской, Курганской, Новосибирской, Тюменской, Томской, Самарской, Омской областей, Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Татарстан, Ставропольского края. Турнир завершится 22 сентября.

Екатеринбург. Другие новости 20.09.18

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