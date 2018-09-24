24 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

24.09.2018, понедельник

В 10:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10) состоится внеочередное заседание областного парламента. Депутаты намерены рассмотреть законопроекты, нацеленные на сохранение ряда мер социальной поддержки отдельным категориям жителей нашего региона, а также внести изменения в Устав Свердловской области, касающиеся изменения структуры органов областной власти. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о лишении мандата депутата Игоря Володина.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент») состоится пресс-конференция, посвященная проведению круглого стола с международным участием на тему «Инклюзивные сервисы в учреждениях культуры: технологии позитивного взаимодействия с инвалидами». О программе мероприятия, дополнительных событиях и инновационных инклюзивных практиках в ходе пресс-конференции расскажут министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, директор Свердловской областной специальной библиотеки для слепых Ирина Гильфанова, основатель и генеральный директор итальянской ассоциации ARTIS, лидирующей в сфере доступной культурной среды и коммуникаций для людей с сенсорными ограничениями Вера Арма (Италия). Круглый стол пройдет в Екатеринбурге с 25 по 26 сентября.

В 12:00 в Уральском государственном экономическом университете (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62) состоится международный круглый стол «Насилие в современном мире. Трагедия езидского народа». Участниками встречи станут руководители и активисты езидских организаций из России, Армении, Ирака, Канады, Германии и других стран. Особыми гостями мероприятия станут езидки, попавшие в плен к боевикам, а затем сбежавшие из плена «Исламского государства» (организация запрещена в России), которые расскажут представителям СМИ свои истории. В 11:15 состоится пресс-подход, в котором примут участие: Георгий Асоев, председатель Свердловской областной культурно-молодежной организации «Езиды Урала»; Фарух Мирзоев, председатель правления «Ассоциация национально-культурных объединений Свердловской области»; езидки, попавшие в плен к боевикам.

В 15:00 в областном центре реабилитации инвалидов (ул. Белинского, 173а, большой актовый зал) состоится кастинг участниц конкурса особенной красоты. Претендентки на победу – девушки от 20 до 45 лет с ограниченными возможностями здоровья. Заявку на конкурс подали 16 девушек из Свердловской, Челябинской и Оренбургской областей. Они проведут короткую самопрезентацию, в которой расскажут о своей жизни, увлечениях, образовании.

Екатеринбург. Другие новости 22.09.18

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