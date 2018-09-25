25 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

25.09.2018, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится первое заседание думы седьмого созыва. В повестке заседания три вопроса: об избрании председателя городской думы; об избрании заместителя председателя городской думы; об избрании главы Екатеринбурга.

В 10:00 в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» (Екатеринбург, ул. Народной Воли, 49) начнет работу международный круглый стол «Инклюзивные сервисы в учреждениях культуры: технологии позитивного взаимодействия». Участие в открытии примет первый заместитель министра культуры Свердловской области Галина Головина. В ходе работы круглого стола будет представлен российский и зарубежный опыт развития инклюзии в сфере культуры. Например, речь пойдет о предоставлении аудиовизуальных услуг, особенностях организации работы со слепыми детьми в музеях, новом формате выставок для людей с ОВЗ. В числе экспертов, которые поделятся собственными наработками, генеральный директор итальянской ассоциации ARTIS, тифлокомментатор Вера Арма (Италия), театральный режиссер, руководитель танцевальной компании BodyWise Dance Марго Гринли (США), руководитель программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Ксения Дмитриева, руководитель литературно-драматургической части Екатеринбургского театра юного зрителя, куратор «Инклюзион. Школы. Екатеринбург» Наталья Киселева и многие другие.

В 12:00 министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов посетит Верхнюю Пышму, где в одном из многоквартирных домов (ул. Петрова, 35/6) будет произведен экспериментальный ремонт кровли с использованием инновационного отечественного материала – жидкой резины «Брит». Контроль за процессом ремонта кровли вместе с министром будет осуществлять руководитель проектов компании «Нова-Брит» Александр Барташов.

В 13:20 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится пресс-тур на открытие III Российского чемпионата по банному мастерству «Парильщик года», которое состоится в банном комплексе «Три богатыря» (ул. Норильская, 78). В чемпионате примут участие банщики, парильщики, массажисты, банные мастера, управляющие банных комплексов и комбинатов, производители банных аксессуаров и атрибутики из Санкт-Петербурга, Челябинска, Ижевска, Златоуста, Перми, Миасса, Новосибирска, Волгограда и Екатеринбурга. В программе мероприятия: первенства по индивидуальному и групповому парению, конкурс «Лучшая банная группа», турнир «Банный круг» тематические круглые столы, мастер-классы и презентации. После торжественной части специально для журналистов будет организовано общение с членами жюри турнира, банщиками-чемпионами, а также экскурсия по площадкам проведения чемпионата.

В 17:00 в Центральной городской библиотеке им. А. И. Герцена (Екатеринбург, ул. Чапаева, 5) в рамках историко-культурного фестиваля «Царский мостЪ» состоится открытие выставки «В этом доме останавливался Александр Гумбольдт». Экспозиция выставки представляет материалы о путешествии ученого и истории горного дела на Урале в конце XVIII – начале XIX вв. В 17:30 начнется встреча с краеведом Владиславом Карелиным «В поисках «гумбольдтовского» дома».

Екатеринбург. Другие новости 24.09.18

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