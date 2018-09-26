26 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

26.09.2018, среда

В 09:00 в Екатеринбурге в «Маринс Парк отеле» (ул. Челюскинцев, 106) АО «Тепличное» («УГМК-Агро») проведет всероссийский семинар по вопросам развития тепличного овощеводства. В мероприятии примут участие представители отечественных и зарубежных предприятий, участвующих в развитии тепличного овощеводства. Ожидается участие директора департамента растениеводства Министерства сельского хозяйства РФ Петра Чекмарева, министра АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрия Дегтярева, генерального директора ассоциации «Теплицы России» Наталии Роговой. В рамках основной части семинара, которая пройдет в формате докладов и презентаций, планируется рассмотреть вопросы, связанные с новыми технологиями выращивания овощных и ягодных культур. Агрономы АО «Тепличное» поделятся опытом применения уникальных технологий. В 14:20 участники семинара посетят новую салатную линию в АО «Тепличное» («УГМК-Агро») в поселке Садовый (Екатеринбург).

В 10:00 в Екатеринбурге и Талице пройдут Одиннадцатые уральские военно-исторические чтения «Органы государственной безопасности на защите Отечества», посвященные 100-летию Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области. В 10:00 мероприятия начнутся в музее ВДВ «Крылатая гвардия» (Екатеринбург, ул. Крылова 2а); в 11:30 – в районном информационном культурно-досуговом центре в Талице (ул. Васильева, 4).

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная открытию III Фестиваля современной еврейской культуры. Председатель оргкомитета фестиваля, директор СБРОФ «Еврейский национальный культурный центр «Менора» Ирина Гуткина, члены оргкомитета фестиваля Алексей Глазырин и Ирина Щетникова расскажут о подготовке к мероприятию, объявят программу. III Фестиваль современной еврейской культуры пройдет в Екатеринбурге с 27 по 30 сентября.

В 11:30 в Городском центре медицинской профилактики (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 78а, литер В) состоится пресс-подход, посвященный реализации принципов бережливого производства в муниципальных поликлиниках города. Спикеры: Татьяна Савинова – первый заместитель начальника управления здравоохранения администрации Екатеринбурга; Светлана Шешукова – руководитель учебно-методического центра по развитию бережливых технологий «Фабрика процессов» Кировского государственного медицинского университета Минздрава России, директор центра аккредитации и симуляционного обучения, кандидат медицинских наук. Они расскажут о реализации проекта «Создание новой медицинской модели, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в Екатеринбурге и об опыте обучения новым технологиям «бережливого производства» в городах России.

В 15:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция в формате телемоста Екатеринбург – Москва – Санкт-Петербург – Новосибирск. Художественный руководитель и главный дирижер Московского государственного академического симфонического оркестра (МГАСО) Павел Коган, заместитель художественного руководителя МГАСО Анастасия Мазур и директор МГАСО Всеволод Положенцев расскажут о географии тура и гастрольной программе. На связь из Екатеринбурга выйдет первый заместитель директора Свердловской государственной академической филармонии Рустем Хасанов. В Новосибирске в пресс-конференции примет участие генеральный директор Новосибирской государственной филармонии Бейбит Мухамедин. Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана впервые совершит масштабный тур по России с 1 октября по 4 ноября.

В 15:00 на берегу Белоярского водохранилища военнослужащие Росгвардии, входящие в группу специального назначения по охране Белоярской атомной станции, примут участие в соревнованиях по прохождению штурмовой полосы препятствий против команды ребят, занимающихся паркуром. Для гостей мероприятия будет организована выставка вооружений, военной техники и специальных средств защиты и обороны, показательное выступление спецназа и кинологической группы.

В 18:30 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Б. Ельцина, 3, 3 этаж) состоится очередное заседание Народной трибуны «25 лет конституционного консенсуса в России и долгожданные перемены в Свердловской области, в стране и в нашем Глобальном мире».

Екатеринбург. Другие новости 25.09.18

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