27 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

27.09.2018, четверг

В 09:30 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится пресс-тур по объектам ремонта улично-дорожной сети. Объезд проведет заместитель главы администрации города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов. В маршруте объезда улицы в центре города (Добролюбова, 8 марта, Куйбышева), Ботанический микрорайон, Пионерский поселок (Уральская, Блюхера, Гагарина, Данилы Зверева). Предусмотрено несколько остановок. На объектах присутствую представители служб благоустройства и подрядчики. Они расскажут о темпах работ и сроках их завершения.

В 10:00 губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1). Основным вопросом повестки станет работа по повышению безопасности дорожного движения на автодорогах общего пользования регионального и федерального значения на территории Свердловской области. С докладом выступит министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков. Содоклады по теме представят начальник ФГУ «Уралуправтодор» Алексей Борисов и врио начальника управления ГИБДД по Свердловской области Дмитрий Панфилов. После окончания заседания состоится брифинг министра транспорта и дорожного хозяйства Василия Старкова.

В 10:00 в Нижнем Тагиле на площадке АО «Евраз НТМК» (ул. Металлургов, 1) пройдут соревнования в рамках областного конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!». 14 работников предприятий горно-металлургического комплекса будут бороться за звание «Лучший сварщик». В 10:30 на площадке ПАО «Уралхимпласт» (Нижний Тагил, Северное шоссе, 21) восемь представителей химической отрасли пройдут испытания в номинации «Лучший лаборант химического анализа».

В 12:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, левое крыло, 4 этаж, кабинет 480) состоится брифинг главного эпидемиолога Екатеринбурга Александра Харитонова. Он расскажет о ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в уральской столице, начале кампании по вакцинации горожан от гриппа и мерах профилактики респираторных заболеваний в осенне-зимний период. В это время в медицинском кабинете будет проходить вакцинация сотрудников администрации города от гриппа.

В 12:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная проведению Дня чтения в Свердловской области. От Льва Толстого до Эдуарда Успенского: в Свердловской области в течение целого дня взрослые и дети будут вместе читать произведения главных российских классиков. Какие авторы включены в программу акции «Дня чтения»? Где в городах региона, кроме школ и библиотек, пройдут чтения? На эти и другие вопросы ответят: Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области; Неля Жамалетдинова, директор Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи им. В.П. Крапивина; Ольга Опарина, директор Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В.Г. Белинского; Марина Коваль, заместитель директора Муниципального объединения библиотек.

В 12:00 в КОСКе «Россия» (Екатеринбург, ул. Высоцкого 14г) состоится открытие форума-выставки «Третий возраст. Активное долголетие». Мероприятие объединит более ста участников. В рамках форумной части можно будет получить финансовую консультацию на стендах Уральского отделения Пенсионного Фонда РФ и банков, о возможностях трудоустройства расскажут на стенде Екатеринбургского Центра занятости. На постах здоровья любой желающий сможет измерить артериальное давление, пройти тесты на склонность к различным заболеваниям, поучаствовать в мастер-классах. Кроме того, в рамках форума пройдут более 40 мероприятий по здоровью и здоровому образу жизни. На выставке будут представлены товары и услуги для людей старшего поколения. На стендах производителей можно будет получить бесплатную консультацию.

В 12:00 в культурно-образовательном центре Российского государственного профессионально-педагогического университета (Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11) состоится конкурсный день открытого фестиваля молодежной патриотической песни «Беспокойная юность моя». Фестиваль проводится в рамках мероприятий юбилейного года, посвященного 100-летней годовщине комсомола.

В 13:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проведению X Международного форума «Юридическая неделя на Урале». Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх, проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет» Людмила Берг, член правления Нотариальной палаты Свердловской области Ирина Перевалова и руководитель екатеринбургского филиала КА «Регионсервис» Иван Хрущелев обозначат цели и задачи форума, расскажут о программе мероприятий, о приглашенных спикерах, озвучат основные тезисы, которые будут обсуждаться в рамках встреч. X Международный форум «Юридическая неделя на Урале» пройдет с 1 по 5 октября.

В 14:00 в Екатеринбурге в отеле «Анжело» (ул. Бахчиванджи, 55а) состоится торжественное открытие научно-практической конференции «Будущее без туберкулеза: достижения и перспективы». С приветственными словами к участникам форума обратятся министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков и ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун. С докладами выступят ведущие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Томска и других городов России. Завершится мероприятие 28 сентября.

Екатеринбург. Другие новости 26.09.18

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