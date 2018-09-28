28 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

28.09.2018, пятница

В 09:00 в манеже УрФУ (Екатеринбург, ул. Мира, 29) в рамках XI Международных горноспасательных соревнований пройдет горноспасательная эстафета, участники которой преодолеют полосы препятствий и выполнят ряд специальных упражнений. В соревнованиях принимают участие 24 команд из 12 стран мира.

В 09:30 в Краснотурьинске состоится торжественное открытие бизнес-инкубатора в индустриальном парке «Богословский» и нескольких производств первой на Урале территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Участвуют: первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов, министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, генеральный директор АО «Корпорация развития Среднего Урала» Сергей Киселев, и. о. директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев, представители открывающихся производств ТОСЭР, руководство округа и города. Автобус для журналистов отправится от резиденции губернатора Свердловской области (ул. Горького, 21/23) в 04:00.

В 10:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 313а) состоится брифинг заместителя главы администрации города по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимира Гейко, посвященный ходу запуска отопления в уральской столице. Спикер расскажет о количестве подключенных к отоплению жилых домов и объектов социальной сферы, прокомментирует соответствие темпов подключения графику и ответит на вопросы журналистов.

В 10:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится пресс-тур на Северную аэрационную станцию. В 11:00 здесь состоится торжественный запуск второй в России биогазовой котельной, работающей на аэрационной станции мегаполиса (первая работает в Москве).

В 10:00 в Верхней Пышме на территории АО «Автотранспорт» (пр. Успенский, 129) стартует областной конкурс профессионального мастерства «Славим человека труда» в номинации «Лучший водитель автобуса». В мероприятии примут участие министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, представители Уральского управления государственного автодорожного надзора и ГИБДД. Состязания водителей пройдут в три этапа – сдача экзамена на знание правил дорожного движения, маневрирование на автобусах большого и среднего класса и финальные заезды. Также состоится ВИП-заезд, в котором примут участие руководители автотранспортных предприятий на легковых автомобилях.

В 10:30 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится пресс-тур, посвященный подготовке служб благоустройства города к работе в зимних условиях. В программе посещение Чкаловского ДЭУ, где журналистам продемонстрируют переоборудованную для зимы технику. О ходе работ и регламенте зимней уборки города расскажут начальник отдела благоустройства администрации Чкаловского района Владимир Агеев и директор ДЭУ Михаил Онегов.

В 11:00 в Уктусском пансионате для престарелых и инвалидов (Екатеринбург, ул. Просторная, 73а) в рамках месячника пенсионера состоится праздничный концерт с участием ансамбля песни и пляски Уральского округа войск национальной гвардии РФ и оркестра штаба Уральского округа войск Национальной гвардии РФ. Для жителей пансионата – пожилых граждан и людей с инвалидностью – будет организован мастер-класс по танцам (фокстрот, вальс, танго) под живую музыку.

В 12:00 в Уральском государственном педагогическом университете (Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26, внутренний двор) состоится торжественное открытие слета студенческих спасательных формирований УрФО «Вектор спасения – Урал». Ожидается, что участие в мероприятии примут главный федеральный инспектор по Свердловской области Данила Трубинов, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, президент Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгений Козеев.

В 13:00 в Свердловской областной библиотеке для детей и молодежи им. В. П. Крапивина (Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 8) состоится экскурсия в фонд редкой книги, а в 14:00 – встреча с писателем Дмитрием Ищенко (Москва). Мероприятие пройдет в рамках День чтения, проходящего под девизом «Читаем классику!». К акции присоединятся библиотеки, книжные магазины, образовательные учреждения и арт-пространства Свердловской области. В программе – встречи с писателями, выставки, мастер-классы, литературно-музыкальные программы и многое другое. В 13:00 в галерее «Главный проспект» (Екатеринбург, пр. Ленина, 8) пройдет мастер-класс по созданию линогравюр – его участники будут создавать иллюстрации к произведению Ивана Тургенева. В 14:00 в Свердловской областной библиотеке для слепых (Екатеринбург, ул. Фрунзе, 78) состоится презентация спектакля с тифлокомментарием «Карлсон вернулся». В 15:00 здесь состоится чтение по Брайлю книги Чингиза Айтматова «Легенды и сказки», а в 15:30 стартует интерактивная программа по творчеству Владислава Крапивина «Барабанщики, вперед!», приуроченная к 80-летию писателя. В 12:00 в библиотеке им. В. Г. Белинского (Екатеринбург, ул. Белинского, 15) начнется запись проекта «Литературный видеоархив: антология уральской поэзии», а в 17:00 состоится традиционный областной чемпионат по скорочтению вслух «Лига глотателей текста», поучаствовать в котором сможет любой желающий. В Свердловской областной межнациональной библиотеке (ул. Академика Бардина, 28) пройдут творческие встречи с прозаиком и журналистом, лауреатом Всероссийской литературной премии имени П. П. Бажова и Южноуральской литературной премии Натальей Паэгле; художником, графиком и иллюстратором Кариной Соловьевой; поэтом, прозаиком, переводчиком, литературоведом Анной Барсовой. В 17:00 будет проведен марафон национальной литературы «Книга в стиле этно».

В 17:00 в ТЦ «Мега» (Екатеринбург, ул. Металлугров, 87, ресторан «Дюжина») состоится кулинарный мастер-класс для людей с ограниченными возможностями здоровья. Мастер-класс состоится в рамках проекта «Кулинарное путешествие», ставшего победителем конкурса президентских грантов в 2018 году. Реализует кулинарный проект фонд поддержки и развития социально-экономических проектов «Другой мир».

Екатеринбург. Другие новости 27.09.18

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