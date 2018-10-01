1 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

01.10.2018, понедельник

В Свердловской области пройдут мероприятия, приуроченные к Международному дню пожилого человека. В 09:00 в Государственном региональном центре стандартизации, метрологии и испытаний Свердловской области «Уралтест» (Екатеринбург, ул. Красноармейская, 2а, к. 113, 1 этаж) начнется социальная акция по проверке работоспособности индивидуальных тонометров. В 11:00 инновационный тепличный комбинат (поселок Садовый, ул. Сибирка, 51) проведет экскурсию для пенсионеров. Гости увидят высокотехнологичные теплицы, где овощи и зелень выращиваются по самым современным технологиям, смогут сравнить традиционные и передовые подходы в овощеводстве, выполнив ключевые операции самостоятельно, а также оценить на вкус продукцию. В 14:30 в Уральском государственном театре эстрады (ул. 8 Марта, 15) состоится торжественное мероприятие, посвященное Международному дню пожилых людей. В фойе зала для гостей пройдет интерактивная развлекательная программа, мастер-классы по этикету, традициям маскарадов, знакомство с салонными играми XIX века, мастер-класс по обучению участников мероприятия движениям бальных танцев XIX столетия, конкурс-дефиле бальных костюмов «Осенние кружева».

В 10:30 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 313а) состоится брифинг представителя ЕМУП «Спецавтобаза» Алексея Бланкова. Он расскажет о причинах перебоев с вывозом мусора в Екатеринбурге и предлагаемых специалистами путях решения этого вопроса.

В 10:00 в Арбитражном суде Свердловской области (Екатеринбург, ул. Шарташская, 4) состоится открытие X Международного форума «Юридическая неделя на Урале». Организаторы: свердловское отделение «Ассоциации юристов России», Уральский государственный юридический университет, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области. Участниками форума станут представители органов государственной власти, юридической науки, практикующие юристы, сотрудники правоохранительных органов. В ходе форума на разных площадках пройдут конференции, круглые столы, научно-практические семинары по вопросам развития права в условиях происходящих сегодня глобальных изменений.

В 10:00 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3) состоится открытие конференции и пленарное заседание VIII Всероссийского фестиваля студентов направления подготовки «Организация работы с молодежью». В 12:30 пройдет подиумная дискуссия «Молодежное предпринимательство как возможность для устойчивого развития территорий». Фестиваль будет проходить в течение четырех дней.

В 12:00 на площадке Уральской ТПП (Екатеринбург, ул. Народной Воли, 19) начнет работу «День делового сотрудничества с Наманганской областью Республики Узбекистан». Мероприятие пройдет в преддверии межрегионального форума Россия – Узбекистан с участием глав государств. В составе наманганской делегации, возглавляемой заместителем хокима Улугбеком Юнусовым, – представители строительных, металлургических, фармацевтических, сельскохозяйственных и текстильных предприятий. С российской стороны участие в мероприятии примут компании, специализирующиеся на производстве медицинской, строительной, лесной, пищевой продукции. 2 октября состоятся официальные встречи делегации с главами отраслевых министерств.

В 12:30 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проведению фестиваля документального кино «Россия» в Екатеринбурге. Президент фестиваля Клим Лаврентьев, директор фестиваля Георгий Негашев, председатель жюри конкурса документальных фильмов, народный артист РФ Сергей Снежкин (Санкт-Петербург) и председатель жюри конкурса телевизионных документальных фильмов, заслуженный деятель искусств России Одельша Агишев (Москва) расскажут о кинопрограмме и площадках фестиваля, поделятся информацией о географии участников и темах фильмов. XXIX Открытый фестиваль документального кино «Россия» пройдет с 1 по 7 октября в Екатеринбурге.

Екатеринбург. Другие новости 30.09.18

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