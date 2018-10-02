2 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

02.10.2018, вторник

В 10:15 в «Максим Холле» (Екатеринбург, Театр эстрады, ул. 8 Марта, 15, малый зал) состоится встреча «Будем знакомы!» с участниками финала конкурса молодых исполнителей «Песня не знает границ» Уральского Федерального округа, который проводится в рамках подготовки к 100-летию комсомола. Конкурс направлен на поиск, выявление и поддержку талантливых молодых исполнителей эстрадной песни.

В 12:00 во Дворце молодежи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1) Уральский государственный медицинский университет проведёт День первокурсника. Студенты дадут тожественное обещание первокурсника, получат белые медицинские халаты, студенческие и читательские билеты, зачетные книжки. В этом году в УГМУ 60 студентов было принято по «губернаторскому приему» – это первый опыт в Свердловской области в отношении студентов-медиков.

В рамках недели инвесторов специалисты Управления службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России в Уральском федеральном округе проведут для студентов уральских вузов серию образовательных мероприятий. На лекциях они расскажут об азах грамотного инвестирования, о том, как распознать «черных» кредиторов, как не стать участником финансовых пирамид. В 12:20 лекция пройдет в Торговом экономическом колледже. В 12:20 сотрудники Банка России проведут лекцию в Уральской государственной юридической академии. В 13:50 лекция состоится в Уральском государственном экономическом университете. В 17:40 лекция пройдет в Уральском федеральном университете.

В 19:00 в «Доме печати» (Екатеринбург, пр. Ленина, 49) состоится первый отборочный концерт фестиваля «Старый Новый Рок». На концерте можно будет познакомиться с членами альтернативного экспертного совета, пообщаться с оргкомитетом и молодыми уральскими группами.

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