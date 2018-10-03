3 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

03.10.2018, среда

В 10:00 во Дворце молодежи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1) состоится церемония открытия чемпионата Свердловской области по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Участие в нем примут 140 конкурсантов, 125 экспертов, 150 волонтеров. Школьников, их родителей и педагогов организаторы также приглашают на соревновательные площадки, где посетители смогут увидеть и оценить мастерство участников по 22 компетенциям, а также принять участие в профориентационных мероприятиях, профпробах, мастер-классах. В 11:00 начнется дискуссия, посвященная проблеме сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная началу осенней призывной кампании в Свердловской области. Начальник организационно-мобилизационного управления штаба Центрального военного округа Александр Линьков, начальник отдела призыва и подготовки граждан к военной службе организационно-мобилизационного управления Центрального военного округа Сергей Яровой и и. о. начальника пресс-службы Центрального военного округа Андрей Игнатьев огласят информацию о плановых показателях осеннего призыва – 2018, расскажут о профилактической работе со старшеклассниками и студентами, назовут требования к здоровью новобранцев.

В 11:00 в ресторане «Барборис» (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3а) пройдет пресс-завтрак с директором Уральского регионального центра «Ингосстраха» Дмитрием Воллиным.

Мероприятие посвящено актуальным вопросам развития рынка страхования России и Урала. Спикер представит актуальную информацию по турфирме «Натали Турс»; расскажет об основных проблемах, тенденциях и перспективах развития страхового рынка региона и отдельных видов страхования; о текущей ситуации в системе ОСАГО; о показателях деятельности страховщика на Урале в первом полугодии 2018 года.

В 11:00 на площадке ООО «Режевское предприятие «Элтиз» (Реж, пер. Советский, 44) обсудят перспективы развития кооперации предприятий, учрежденных Всероссийским обществом слепых, с промышленными организациями Свердловской области. Участники: министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, председатель Свердловской организации Всероссийское общество слепых Мавзиля Юдина, руководители предприятий, учрежденных ВОС, и промышленных организаций. В программе: 11:00 – осмотр производства «Режевское предприятие «Элтиз»; 12:00 – совещание; 13:00 – проведение презентации-выставки предприятий, учрежденных Всероссийским обществом слепых на территории Свердловской области.

В 11:00 в Ревде на территории нового Дворца ледовых видов спорта «Металлург» (ул. Спортивная, 2а) в рамках Всемирной акции ЮНЕСКО «Миллиард деревьев» будет высажено 60 саженцев березы. В посадке деревьев примут участие министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, глава ГО Ревды Ирина Тейшева, председатель Свердловского отделения Всероссийского общества охраны природы Александр Калинкин, директор ОАО «СУМЗ» Багир Абдулазизов.

В 14:00 в международном центре искусств «Главный проспект» (Екатеринбург, пр. Ленина, 8) пройдет пресс-тур, посвященный открытию выставок мировых шедевров, которое состоится 5 октября. Смена экспозиции пройдет почти во всех залах, и новые выставки представят шедевры Сальвадора Дали, Франциско Гойя, Рене Магритта и Анри Матисса. Всего будет выставлено более 400 работ.

В 16:00 в центре культуры «Урал» (Екатеринбург, ул. Студенческая, 3) состоится торжественная церемония вручения премии «Во славу Екатеринбурга» педагогам школ искусств города.

В 19:00 в Уральском государственном театре эстрады (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15) пройдет финал конкурса молодых исполнителей «Песня не знает границ» УрФО, который проводится в рамках подготовки к 100-летию комсомола.

Екатеринбург. Другие новости 02.10.18

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