4 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

В 10:00 и. о. губернатора Алексей Орлов проведет заседание правительства Свердловской области (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1). Члены кабмина обсудят состояние системы образования Свердловской области в 2017 году и мероприятия по обеспечению достижения целевых показателей, решение задач в сфере образования, определенных майским указом президента РФ. С основным докладом выступит министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов. О реализации проекта «Будущее белой металлургии» в условиях модернизации системы подготовки квалифицированных кадров расскажет директор государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Первоуральский металлургический колледж» Ольга Антипина, директор государственного автономного нетипового образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи» Константин Шевченко представит доклад о развитии системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в Свердловской области. Также члены кабмина рассмотрят более 20 проектов постановлений правительства.

В 10:00 в Екатеринбурге в отеле Angelo (ул. Бахчиванджи, 55a, 2 этаж) начнет работу II Научно-практическая конференция с участием международных экспертов «Система комплексной реабилитации и абилитации инвалидов: опыт межведомственного взаимодействия, инновации, технологии». Мероприятие откроет министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов. Деловая программа конференции завершится 5 октября.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная запуску в Свердловской области личного кабинета застрахованных по обязательному медицинскому страхованию. Свердловская область впервые открывает для пациентов публичный доступ к доходам больниц за оказание медицинской помощи: как этот инструмент позволит проконтролировать медицинские учреждения и страховые компании? Во сколько сегодня обходится лечение в регионе? На эти и другие вопросы ответят: Валерий Шелякин, директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области; Иван Сартаков, руководитель IT-управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области; Дмитрий Мантусов, директор Екатеринбургского филиала страховой компании «СОГАЗ-мед».

В 11:00 в Екатеринбурге на парковке возле ТЦ «Европа» (пр. Ленина, 25, со стороны ул. Вайнера) специалисты комитета по транспорту администрации города будут раздавать автомобилистам листовки с напоминанием о том, что изменения в федеральном законодательстве упростили процесс взимания штрафов за неоплаченную парковку. Комментарий о возможных сроках получения штрафов теми, кто не оплатил парковку, даст специалист комитета Александр Вегнер.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж)

состоится пресс-конференция, посвященная юбилею создания Первой Чехословацкой Республики, Российско-Чешскому деловому форуму, истории бизнес-диалога между Свердловской областью и Чешской республикой. 4 октября в Екатеринбурге состоится «Российско-Чешский деловой форум производителей стекла и ювелирных изделий». Организаторами мероприятия выступают Уральская торгово-промышленная палата, Генеральное Консульство Чешской Республики в г. Екатеринбурге, Агентство по поддержке торговли CzechTrade. Директор представительства агентства по поддержке торговли CzechTrade в Екатеринбурге Петр Словик, председатель Союза производителей стекла и бижутерии Чешской Республики Павел Копачек, президент Уральской ТПП Андрей Беседин расскажут об установлении двустороннего диалога между уральскими и чешскими предприятиями в области стекольной и ювелирной промышленности, обсудят новые совместные проекты, поделятся информацией о праздновании юбилея Чехословацкой республики и ответят на вопросы журналистов.

С 12:30 до 13:30 в Центре международной торговли Екатеринбурга (ул. Куйбышева, 44, малый конференц-зал №2) состоится пресс-конференция X Уральского форума по недвижимости «Рынок недвижимости на изломе трендов и технологий». Спикеры: президент УПН Ирина Зырянова; президент РГР Арсен Унанян; вице-президент ССОП Игорь Кудрявцев; представитель правительства Свердловской области; заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев; представитель Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, заместитель управляющего филиала «Газпромбанка» в Екатеринбурге Елена Копылова; коммерческий директор «Синара-девелопмент» Юрий Старков; член правления FIABCI-World, руководитель представительства России во Всемирной федерации профессионалов рынка недвижимости (FIABCI-Россия) Михаил Грин; представитель NAR Алисия Мэтисон; председатель правления Сербского кластера недвижимости Ненад Джорджевича.

С 14:00 до 15:00 на площадке возле главного входа в Ельцин-центр (Екатеринбург, ул. Ельцина, 3) состоится экспозиция 10 авторских матрешек, миссией которых станет популяризация Екатеринбурга как города-кандидата на проведение «Экспо-2025». Матрешки выполнены в человеческий рост из металлопластика и дополнены элементами виртуальной реальности. В мероприятии примут участие глава Екатеринбурга Александр Высокинский, член Совета Федерации от Свердловской области Аркадий Чернецкий, президент FIJET (международной организации писателей и журналистов, пишущих о туризме) Тижани Хаддат, директор агентства SMELO. Experiential Marketing (изготовитель матрешек) Александр Миронов и уральские художники.

В 15:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 501) состоится заседание городской общественной палаты. Основными вопросами для обсуждения станут итоги чемпионата мира по футболу и планы дальнейшей работы.

В 15:00 в музее «Россия – моя история» (Екатеринбург, ул. Народной Воли, 49) состоится заседание депутатского совета «Единой России». Собравшиеся обсудят реализацию партпроекта «Безопасные дороги», льготы для людей старшего возраста, а также закон Свердловской области №18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» с учетом принятых изменений от 17 июля 2018 г. Спикеры: Виктор Шептий, секретарь Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия»; Елена Чечунова, председатель Свердловского областного депутатского совета ЕР, руководитель фракции «Единой России» в заксобрании Свердловской области.

В 15:00 на территории Уралмашзавода (сбор журналистов в 14:30 у центральной проходной завода, площадь Первой Пятилетки) состоится презентация первого в России карьерного гидравлического экскаватора УГЭ-300. В церемонии примут участие представители минпромнауки Свердловской области.

В 16:30 в Верхне-Сысертское водохранилище (в районе Емельянова мыса) выпустят 2 299 мальков белого амура. В мероприятии примет участие министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов и директор природного парка «Бажовские места» Антон Кувшинский.

В 19:00 в Уральском государственном театре эстрады (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15) пройдёт гала-концерт и награждение победителей конкурса молодых исполнителей «Песня не знает границ» Уральского Федерального округа, а также концерт членов жюри конкурса.

Екатеринбург. Другие новости 03.10.18

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