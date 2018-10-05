5 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

05.10.2018, пятница

В 10:30 в Нижнем Тагиле на ЕВРАЗ НТМК (ул. Металлургов, 1, конвертерный цех) состоится юбилейная плавка стали. В торжествах примут участие министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев, врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Юбилейную плавку проведут представители символической бригады, составленной из лучших работников конвертерного цеха и ремонтных служб. В 15:00 начнется круглый стол с участием сталеплавильщиков ведущих металлургических предприятий России, сотрудников научных институтов, на котором будут обсуждаться перспективы развития сталеплавильного производства, вопросы внедрения современных систем автоматизации технологических процессов, систем планирования и управления производством.

В 10:30 на площадке между Нижним Тагилом и поселком Синегорский, где раньше велась добыча золота, в рамках проходящей всероссийской акции «Живи, лес!» волонтеры и сотрудники государственных структур, Нижне-Тагильского лесничества и артели старателей «Нейва» посадят более 20 тысяч елей.

В 11:00 на площадке Ельцин-центра (Екатеринбург, ул. Ельцина, 3) состоится выездная пресс-конференция ТАСС, посвященная открытию и проведению Международной туристической выставки Expotravel 2018. Начальник управления туристских проектов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму Евгений Куделя, вице-президент Российского союза туриндустрии, глава комитета по предпринимательству в сфере туристской, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности Торгово-промышленной палаты России Юрий Барзыкин, директор ассоциации «Турпомощь», вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко, директор института туризма Czech Tourism Маркета Фоглова и президент Уральской ассоциации туризма Максим Пузанков расскажут об основных направлениях развития туризма, о новых направлениях и маршрутах для уральских туристов в рамках празднования 100-летия образования Чехии. Также спикеры огласят результаты работы совета по развитию промышленного туризма РФ, дадут прогнозы на цены в осенне-зимний период на массовые зарубежные и внутрироссийские направления. Международная туристическая выставка Expotravel 2018 пройдет в Екатеринбурге 5-6 октября.

В 11:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 501) начнет работу конференция «Регулирование отношений при размещении нестационарных торговых объектов», проходящая в рамках Х Международного форума «Юридическая неделя на Урале». Юристы, экономисты и специалисты в области организации торговли Уральского Федерального округа обсудят тонкости применения законодательства РФ в области нестационарной торговли. Откроет конференцию Глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

В 11:00 в ОКБ №1 (Екатеринбург, ул. Волгоградская, 185, стационар, 2 этаж) состоится выписка пациентки, которой проведена редкая в мировой практике операция по удалению гигантской аневризмы сосудов головного мозга. Пациентка и врачи ответят на вопросы журналистов. Также будет представлена возможность съемки подобной операции.

В 12:00 в Екатеринбурге инспектора госпожнадзора проведут рейд в частном жилом секторе по ул. Вишнёвой и ул. Библиотечной (сбор на ул. Софьи Ковалевской, 8). Горожанам напомнят правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и электрообогревателей, расскажут, что делать при возникновении пожара, вручат памятки по правилам безопасного поведения.

В 12:00 на территории ОДКБ № 1 (Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 32) члены попечительского совета «Екатерининской Ассамблеи» проведут благотворительный субботник. В мероприятии примут участие: Наталья Ковпак, руководитель Русфонда в Свердловской области; Татьяна Флеганова, основатель ассоциации «Особые люди»; Владимир Власов, заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области; Владимир Черкашин, председатель Уральского банка Сбербанка РФ; Татьяна Кансафарова, исполнительный вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей и другие.

В 13:00 во Дворце молодёжи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1) состоится праздник, посвященный Дню учителя. В нем примут участие более тысячи педагогов Свердловской области, а также представители вузов, колледжей, детских домов и других образовательных учреждений. Собравшихся поздравят первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, председатель обкома профсоюза работников народного образования и науки Татьяна Трошкина.

В 15:00 в Екатеринбургском монтажном колледже (ул. Декабристов, 83) состоится подписание трехстороннего соглашения о создании на базе образовательного учреждения военно-патриотического клуба «Юный Росгвардеец». Участие в мероприятии примут министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов, заместитель начальника Управления Росгвардии по Свердловской области Михаил Туманов, помощник командующего Уральским округом войск национальной гвардии Российской Федерации Владимир Гордеев и директор Екатеринбургского монтажного колледжа Валерий Чистяков.

В 15:00 в Доме Севастьянова (Екатеринбург, пр. Ленина, 35, колонный зал, вход с переулка Почтового) состоится церемония вручения Свердловской области международной премии в сфере туризма «Золотое яблоко». Награду региону вручит президент Международной федерации писателей и журналистов, пишущих о туризме и объединяющей профессионалов из 30 стран мира FIJET, Тиджани Хаддад. Для участия в церемонии на Урал прибыла делегация руководителей FIJET из Туниса, Болгарии, Хорватии, Турции, Марокко, Египта, России. В мероприятии примут участие представители правительства Свердловской области, туриндустрии. Пресс-подход руководителей FIJET состоится по завершении церемонии.

В 17:00 в Свердловской киностудии (Екатеринбург, пр. Ленина, 50д) в рамках проекта «Акселератор УрФУ» пройдет открытая лекция популяризатора науки, создателя проекта «Нейростимулятор Brainstorm» Тимофея Глинина. Речь пойдет о научно-технологических методах совершенствования способностей человека и продления жизни, также лектор поделится опытом создания успешного технологического бизнеса с нуля. Перед началом лекции состоится пресс-подход.

В 19:00 в музее «Россия – моя история» (Екатеринбург, ул. Народной Воли, 49) генеральный директор АО «НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова» Андрей Мисюра прочитает лекцию «История современной космонавтики и ракет-носителей».

Екатеринбург. Другие новости 04.10.18

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