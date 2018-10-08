8 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

08.10.2018, понедельник

В 09:30 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная Дню учителя и участию уральского педагога во всероссийском конкурсе. Руководитель городского департамента образования Екатерина Сибирцева и педагог школы № 145, участник конкурса «Учитель года России – 2018», вошедший в топ-15 лучших учителей страны, Максим Новиков расскажут о прошедших праздничных мероприятиях, обозначат проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются современные педагоги. Также Максим Новиков поделится своими впечатлениями от участия в конкурсе.

В 10:00 в Екатеринбурге на двух площадках (в городском центре медицинской профилактики, ул. 8 Марта, 78А литер В, и в гимназии № 39, ул. Союзная, 26) откроется VI Национальный конгресс по школьной и университетской медицине с международным участием «Современная модель медицинского обеспечения детей в образовательных организациях». Мероприятие завершится 11 октября.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная готовности электроэнергетической отрасли Свердловской области к прохождению пиковых нагрузок. Как энергосистемы Урала и жилищно-коммунальное хозяйство региона готовы к зиме и прохождению пиковых нагрузок: как прошло начало отопительного сезона для энергетиков? Какова готовность к внештатным ситуациям? На эти и другие вопросы ответят: Игорь Чикризов, первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области; Дмитрий Буданов, генеральный директор «Облкоммунэнерго»; Олег Ефимов, директор филиала «СО ЕЭС» Свердловское РДУ; Андрей Мельников, директор филиала «МРСК Урала» – «Свердловэнерго»; Валерий Мацкевич, директор филиала «ФСК ЕЭС» – Свердловское ПМЭС; Павел Родин, главный инженер по генерации филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс»; Андрей Шмельков, главный инженер по тепловым сетям филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс»; Георгий Козлов, директор Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

В 11:00 в пресс-центре УрФУ (Екатеринбург, пр. Ленина, 51, 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная старту отбора для участия в Уральской проектной смене в образовательном центре «Сириус» (Сочи). К участию в пресс-конференции приглашены министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов, руководитель Уральской проектной смены, заместитель первого проректора УрФУ Надежда Терлыга и участники прошлых уральских проектных смен. В частности, школьники представят бионический протез голени, презентованный на «Иннопроме» в этом году.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная реализации реформы контрольно-надзорной деятельности. Министр экономики и территориального развития Свердловской области Александр Ковальчик, генеральный директор АО «Смак» Владилен Фуфаров и первый вице-президент СОСПП Михаил Черепанов расскажут о влиянии госконтроля на развитие регионального бизнеса, о реализации реформы контрольно-надзорной деятельности, также обозначат возможные методы снижения административной нагрузки на бизнес.

В 13:00 в Общественной палате Свердловской области (Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 301, зал заседаний) пройдут общественные слушания «Качество продуктов питания и проблемы фальсификации продовольствия в Свердловской области».

Екатеринбург. Другие новости 07.10.18

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